A gyerekek felé nyitott nagyot a Hortobágy

A környezeti nevelés és természetvédelmi bemutatás is fontos eleme annak a projektnek, amit a Hortobágyi Nemzeti Park hajtott végre – közölte a park igazgatósága hétfőn. Ezúttal kifejezetten a gyerekeket célozták meg, elkészült például a Natura 2000 Game Klub nevű applikáció, az Alma Együttes vonatkozó videója, valamint a Kecskemétfilm Stúdió rajzfilmje is. A Természetfilm.hu pedig az őszi daruhúzásról készített szép természetfilmet.

A projekt folytatódik, 2020-ig uniós forrásokból három megyében mutatják be a Natura 2000-es területeket kiállítási anyagokkal, interaktív játékokkal, és információs táblákkal, miközben több magaslest is kiépítenek. Az élőhelyekről nyomtatott és online információs anyagokat is készítenek a túrázóknak, amelyekben már az óvodás korú célközönségre is gondolnak.