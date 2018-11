Már télen is kempingezhetünk a Balatonnál

Nyáron mozdulni is nehéz a keszthelyi előfaluban, Gyenesdiáson, de ahogy az egész Balatont, a községet is nagy nyugalom tölti el télen. Szállásokra tehát ekkor is van igény, de ami még megdöbbentőbb: kempingekre is. A gyenesdiási Tourinform közleménye szerint a már 35 éves Caravan Kemping kínál ilyen lehetőséget mostantól.

Az indok egyszerű, volt rá igény a vendégkörből, és azt találták, nincs a Balatonnál téliesített, nyitvatartó kemping az időszakban.

Ezért fejlesztésekbe kezdtek, a vizesblokkot leszigetelték, a lakókocsik egy részét fűthetővé tették, így a többek között étteremmel, bárral, mosási lehetőséggel, játszótérrel felszerelt kempingben már január 6-ig lehet üdülni.

Hozzáteszik, a partközeli, a Balatoni Bringakörút mellett fekvő kempingnél még biciklikölcsönző is működik ilyenkor, sőt, vezetett túrákra is be lehet fizetni. Hétvégente tematikus gasztroprogramok is szerepelnek a kínálatban, a távlati pedig cél, hogy wellness-szolgáltatásokat is kínáljanak. Nincs más hátra, mint megszavazni, ön elmenne télen kempingezni?