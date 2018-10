Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban októberben is folytatódik a tematikus nap programsorozat, így 2018. október 13-án, szombaton a kukorica és a paprika feldolgozásával kapcsolatos hagyományokat mutatják be a skanzenben. Lesz kukoricafosztás, morzsolás, kukorica szárkúp emelés, emellett a látogatók kipróbálhatják a paprikaőrlés egyik eszközét, a külüt is és megnézhetik működés közben a járgányos paprikamalmot. A kisebbeket gyermekjátszóval és kézműves foglalkozásokkal várják - olvasható az emlékpark honlapján.

A paprika hagyományos feldolgozásának eszközeit az emlékpark skanzenjében egész szezonban láthatják az érdeklődők. Szombaton azonban üzembe állítják a Szegedi tanyánál a már említett járgányos paprikamalmot, ami egy lóval hajtott daráló. A vendégek megismerkedhetnek a paprikatörés régi módszerével, a külüzéssel is. Aki pedig feláll a lábítós mozsárra, még kóstolót is vihet a vasárnapi levesbe a finom édesnemes paprikából.

A törökbúza vagy tengeri néven is emlegetett kukorica feldolgozásának folyamatát is bemutatják ezen a napon: a látogatók közreműködésével kukorica szárkúpot emelnek, a vendégek a Makói parasztháznál bekapcsolódhatnak a kukoricafosztásba és -morzsolásba, az Olvasókör épületénél pedig a kukoricás és paprikás ételek készítésébe, melyeket meg is kóstolhatnak. A kisebbeket a skanzenben gyermekjátszóval és kézműves foglalkozásokkal várják: a kukorica és a fűszerpaprika, valamint azok részeinek felhasználásával készíthetnek ajándékokat a résztvevők. Lesznek azonban még programok a Nomád Parkban, a Puszta Házban és a Látogatóközpontban is. A Rotundán pedig Árpád vezérré vagy végvári katonává válhatunk egy napra.

Belépőjegyek tekintetében, a nyári nyitva tartásnak megfelelő belépőjegy árak lesznek érvényben, a pénztárak pedig 09:00-kor nyitnak. Az egész napos programok 10:00 órától látogathatóak, az első Feszty-körkép és mozi fél órával később, 10:30-kor indul. Az Emlékpark szombaton 18 órakor zár.