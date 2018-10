Születésnapi programokkal ünneplik a 60 éves egri vármúzeumot

Október 10. és november 6. között születésnapi programsorozat várja az érdeklődőket az idén 60 éves egri Dobó István Vármúzeumban. A múzeum elmúlt 60 évét hat programmal koronázzák meg a szervezők. Lesz közöttük szakmai konferencia, az intézmény hat évtizedét bemutató időszaki kiállítás, az Egri Vár Napja és a Gárdonyi-kuckó nevet viselő Családi nap, továbbá Kovács Mihály festőművész születésének 200 éves évfordulóján tartott emléknap, és a Magyar Festészet Napja alkalmából nyíló kiállítás is.

A születésnapi programsorozat október 10-11-én a végvár konferenciával kezdődik, majd a Dobó István Vármúzeum Ziffer Sándor Galériájában Üvegfestmények, Kartonok és Vázlatok címmel kiállítás nyílik október 13-án. A múzeum hatvan évét bemutató tárlatot pedig október 16-án délután nyitják meg a Dobó-bástya konferencia termében - olvasható a Turizmus.com oldalán

Október 17-én, a törökök fölött aratott 1552-es győzelem emlékére rendezik meg az Egri Vár Napját. z ünnep ideje alatt, előzetes bejelentkezés alapján, interaktív tárlatvezetéseken vehetnek részt a vármúzeum kiállításain. Ezenkívül azonban lesznek honvédelmi és katonai események is, és az önkéntes területvédelmi tartalékosok is ekkor teszenk esküt. A program része lesz a térzene is, illetve a katonai bemutatók.

Október 20-án Családi napot szerveznek és a Gárdonyi-kuckóba várják az érdeklődöket. Itt hirdetik majd ki a Népmese rajzpályázat díjazottjait is, délután pedig irodalmi játszóházat tartanak az érdeklődőknek.

A programsorozatot egy érdekes emléknap zárja, melyet november 6-én rendeznek meg Egy magyar „festész" címmel. Az emléknap Kovács Mihály (1818-1892) festőművész születésének 200. évfordulója előtt tiszteleg.