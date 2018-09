A Nyugat-Dunántúl egyik kiemelkedő kulturális, ökoturisztikai és gasztronómiai rendezvényének számító Őrségi Tökfesztivát immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a hétvégén. A fesztivál az Őrség jellegzetes terménye, az olajtök köré szerveződik, a hozzá fűződő népszokásokat is bemutatva. A program már pénteken kezdetét veszi Nagyrákoson egy kis múltidéző tökmagköpesztéssel, kiállításmegnyitóval és könyvbemutatóval.

A fesztivál ünnepélyes megnyitóját szombat délelőtt tartják, majd ökumenikus szertartással megáldják a terményeket. Szombat délután színpadra lép az Ungaresca Néptáncegyüttes, majd Merics Nikoletta énekel sanzonokat, később a Sipőcz Rock Band, végül pedig a HOOLIGANS együttes ad koncertet. Vasárnap délelőtt és délután gyermekszínházi előadásokkal, gyermekkoncertekkel és helyi táncegyüttesek produkcióival szórakoztatják az érdeklődőket, este pedig a Pál Utcai Fiúk együttes koncertje zárja a fesztivált.

De lesz kézműves kirakodóvásár és kézműves-foglalkozások is. Sőt, szombaton este töklámpás-felvonulást is tartanak, amely után bagolytúra indul a környékbeli parkerdőbe. Szalafőn idén is megnyílnak a szeres porták, a Pityerszerről túrák indulnak; a gasztroudvarban pedig ízletes tökös ételeket lehet kóstolni. Magyarszombatfán a helyi fazekasházban vasárnap cserépedényben és kemencében sülnek-főnek a tájjellegű ételek.