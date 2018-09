Ezzel az Airbnb-s szállással egy egész szigetet kap

Gondoltak már rá, hogy néhány napra szívesen elvonulnának a civilizációtól, valahová a természet közelébe, ahol még a mobiltelefonjukról is megfeledkezhetnek? Ha igen, akkor ez a dél-nyugat norvégiai Airbnb-s szállás tetszeni fog.

A szálláshelyet egy 10 ezer négyzetméteres magánszigeten találják, a norvég Hvaler kalandos szigetvilágában. A házikó egy 5 fős család elszállásolására alkalmas, de négy felnőtt is kényelmesen ellakhat itt néhány napig. A szóban forgó helyet viszont csak azoknak érdemes kibérelni, akik valóban elszakadnának egy kis időre a mindennapok nyüzsgésétől, valamint mindenféle modern technikai vívmánytól, ugyanis a szigeten nincs se wifi, se tévé, sőt a mobiltelefon-hálózat is gyenge - írja a horvát Dnevnik napilap. Az áramot sem vezették be, helyette napkollektorok gondoskodnak a villamos energiáról, de ez csak épp annyira elegendő, hogy feltöltsön egy tabletet vagy mobiltelefont, ha véletlenül mégis szükség volna rá. A házban víz sincs, ezért az ivóvizet a szárazföldről kell beszerezni, ahová egy motoros csónakkal lehet eljutni - a vízi járgány természetesen a szállás tartozéka.

Igaz, hogy a szigeten nem minden a kényelemről szól, de a lelki feltöltődés ennek ellenére is adott, hála a lenyűgöző környezetnek. Míg éjszaka a csend és a csillagok fénye lakja be a szigetet, nappal a napsütést élvezhetik, hiszen a szállás Norvégia legnaposabb részén található. A kikapcsolódásra számos lehetőségük lesz: lehet horgászni, csónakázni és grillezni is. A szálláshelyért egy éjszakára, személyenként mintegy 63 ezer forintot kér a házigazda.