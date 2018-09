Október végén nyílik a felújított Szépművészeti Múzeum

Október végén nyílik meg a több mint három évig tartó felújítást követően a Szépművészeti Múzeum, amely az új állandó tárlatok és az újjászületett Román Csarnok mellett a Leonardo da Vinci és a budapesti lovas című kamaratárlattal várja a közönséget – olvasható az MTI hírei között.

A Liget Budapest projekt keretében végzett rekonstrukció során nem csupán a Román Csarnok újult meg, hanem az épület mintegy 40 százaléka több mint 14 ezer négyzetméteren. Egyebek mellett új kiállítótereket, éttermet alakítottak ki, korszerűsítették a fűtésrendszert, klimatizálták a termek egy részét, és korszerű raktárhelyiségeket is létrehoztak. Csaknem kétezer négyzetméternyi korábbi kiállítótér kapja vissza eredeti funkcióját.

A Michelangelo-teremben a könyvelés dolgozott évtizedekig, most azonban kiszabadították a begalériázott, gyönyörű reneszánsz kazettás dongaboltozatot, és kiállítóteret alakítottak ki. Ott kap majd helyet az újranyíló múzeum első időszaki kiállítása, amely Leonardo da Vinci előtt tiszteleg, bemutatva a reneszánsz olasz mester lovas szobrát és annak friss kutatási eredményeit, valamint tíz Leonardo-rajzot is.

Megújulnak az állandó kiállítások is: több évtizedes távollét után visszatér a magyar művészeti anyag, így az intézmény az egyiptomi és a görög-római művészettől a 18. század végéig egységben mutatja be az egyetemes és a magyar művészet fejlődését. Az egyiptomi és a görög-római gyűjtemények új helyet kapnak a mélyföldszinten, ahol immár 21. századi körülmények fogadják a közönséget: jelentősen megnövelték például a ruhatár kapacitását, az eddigi büfé helyett pedig 140 fős éttermet és kávézót alakítottak ki, amely megnyitható a Hősök tere felé is.

A földkiemelésekkel ötezer négyzetméternyi teret nyertek. A Román csarnok alatt például korszerű, klimatizált műtárgyraktár létesült, új helyre került a gépészet, de új fotóműtermet és múzeumpedagógiai foglalkoztatót is kialakítottak.

A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz látható. A Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteménye ideiglenesen a Várba költözik, majd a tervek szerint 2021-től az Új Nemzeti Galériában kap végleges otthont.