150 éves, rusztikus kőházat nyitottak meg szállásként Krk-szigetén

Már nem maradt sok meleg nap hátra az idei évből, de szeptemberben még nem késő meglátogatni a horvát tengerpartot. Igaz, az esték már hűvösek, ezért is ajánlunk önöknek egy olyan szálláshelyet, ahol még a házban töltött időt is élvezni fogja.

Egy 150 éves, rusztikus kőház várja a vendégeket a Krk-sziget északnyugati részén, Malinska városában – írja a horvát Dnevnik napilap. Az épület a tengerparttól mindössze 700 méterre fekszik, de ha a környéket is szívesen beutaznák, akkor 800 méterre egy buszállomást is találnak, ahonnan számos buszjárat közül választhatnak az úticél függvényében. A Ca'Pietra villa különösen jó választás lehet az őszi napokra, ugyanis ebben a gyönyörűen berendezett épületben a hűvös estéket is kellemes környezetben tölthetik el: adott a lehetőség esti grillezésre, de akár borozhatnak is a tengerre néző teraszon.

A különleges hangulatú kőház összesen tíz személy befogadására alkalmas: egy hatalmas nappali, három hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. Mosogatógéppel, elektromos tűzhellyel, edényekkel és evőeszközökkel felszerelt konyhát is találnak, valamint ingyenes wifi és parkoló is beletartozik a foglalás árába. A szálláshelyet családoknak is érdemes felkeresni, hiszen a nagyobb gyerekek tágas, füves udvarban játszhatnak, a babáknak pedig pelenkázót, etetőszéket és kiságyat is biztosítanak a házigazdák. A tengerpart közeli házat kicsivel több mint 32 ezer forintért foglalhatják le egy éjszakára.

