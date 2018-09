Új termál bungalók várják Tiszakécskén, a fürdőtől pár lépésre

Egy korábbi cikkünkben már olvashattak róla, hogy igazi luxuskemping épül a Plitvicei-tavak közelében, ahol nyugalom és természetközelség várja majd a turistákat. Most Magyarországon is valami hasonlót alakítottak ki: a Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdőtől mindössze 400 méterre 12 vadonatúj, egyedi tervezésű, egész évben üzemelő bungaló várja a vendégeket.

A tiszakécskei fürdő hivatalos weboldalán nemrég jelentették be az újdonságot, miszerint a vendégeket természetközeli, családbarát, kényelmes szálláshelyek várják, mindössze néhány lépésre a fürdőtől. A nagyobb családok vagy baráti társaságok a 4-6 fő elhelyezésére alkalmas, 53 négyzetméter nagyságú, összkomfortos házak bármelyikét lefoglalhatják, ahol nappali, két hálószoba, konyha-étkező és fürdőszoba áll a rendelkezésre. De találnak ennél kisebb, 27 négyzetméteres stúdió házakat is, amelyek lakótérrel, konyhával és fürdőszobával vannak felszerelve. A bungalók még a hidegebb napokon is ideális szálláshelyek, hiszen télen fűtő-, nyáron pedig klímaberendezés gondoskodik a kellemes, benti hőmérsékletről. A házikók saját terasszal, kerti bútorokkal és parkolóval rendelkeznek; tehát minden adott, ami egy kellemes kikapcsolódáshoz szükséges.

A házak zárt udvarban helyezkednek el, melyben még egy fűtött medencét is találnak a vendégek. Az udvaron az árnyékot több mint 40 éves fenyőfák biztosítják, melynek fantasztikus hangulata magával ragadja a pihenni vágyókat. A további jó hír, hogy a szállásadók egy kecsegtető akcióval is előrukkoltak: most a legkedvezőbb, utószezoni árakon foglalhatják le a bungalókat. A pontos árakról ide kattintva tájékozódhatnak.

A szaunázás szerelmeseinek különösen érdemes szeptemberben Tiszakécskére utazni, hiszen a hónap végén gyümölccsel, csokoládéval és gyümölcslével megédesített szaunaszeánsszal várják a helyi fürdő vendégeit.