Pekingi és sanghaji bábelőadásokat is láthatnak a gyerekek Szabadkán

Idén huszonötödik alkalommal kerül sor Szabadkán a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválra. A rendezvénysorozatot ezúttal is sokrétű program jellemzi. A versenyprogram keretében 12 ország 14 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az előadások Magyarországról, Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Brazíliából, Bulgáriából, Horvátországból, Lengyelországból, Macedóniából, Montenegróból, Nagy-Britanniából, Szerbiából és Törökországból érkeznek - írja a vajdasági Magyar Szó napilap.

Nem mindennapi kikapcsolódásban vehetnek részt a gyerekekkel, ha csütörtökön ellátogatnak a vajdasági szecesszió városába, Szabadkára. Ez a nap ugyanis a magyar színházi előadásokról szól majd. A fesztivál nyitó napján, csütörtökön magyar nyelvű előadásokat lehet megnézni: a szabadkai Gyermekszínház A kislány, aki mindenkit szeretett című előadással szerepel. Ezt az érdeklődők 12 órától a Gyermekszínházban tekinthetik meg. Magyarországról a győri Vaskakas Bábszínház érkezik, akik előadásában a Tersánszky Józsi Jenő szövege alapján, Markó Róbert rendezésében készült Misi Mókus kalandjai produkciót láthatják 18 órától a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban.

Minden darabot eredeti nyelven mutatnak be, az előadásokra és rendezvényekre a belépés díjtalan.

Az idei fesztivál külön figyelmet szentel a kínai bábjátszásnak, gyermekszínházi előadásoknak, ennek keretében pekingi és sanghaji előadásokat is láthat a közönség, a Szabadegyetem galériájában pedig a csengtui múzeum Élethű árnyak és bábok című kiállítását is megnézhetik péntekig.

A fesztiválra azért is érdemes ellátogatni, mert kísérőrendezvényeket is szerveztek a kicsiknek: balett táncbemutatót lehet látni, a helyi gyerekek táncelőadását is megnézhetik a város főterén, könyvbemutató is lesz, sőt különböző műhelymunkákat is szerveztek, ahol a gyerekeket kézműves foglalkozásokkal várják. A fesztivál pénteken ér véget.

És ha már Szabadkán járnak, érdemes a szomszédos településre, Palicsra is ellátogatniuk, ahol a sokszínű állatkertben akár a szerelmes vidrapárt is megleshetik.