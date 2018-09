Több százan zenélnek együtt vasárnap délután Szombathely főterén

Nem egy nagyszabású koncertről, hanem inkább flashmobról van szó. Akik bekapcsolódnak a közös dzsemboriba, három magyar dalt játszanak és énekelnek majd el együtt.

Az LGT-től a Dal a miénk!, az Anna and the Barbiestől a Márti dala, valamint a Tankcsapda Ez az a ház című száma hangzik majd el, profi előadók felvezetésével, némi közös daltanulás után, árulták el a szervezők az MTI-nek.

Profi és amatőr zenészeket - dobosokat, gitárosokat, basszusgitárosokat - egyaránt várnak, azokat is, akik csak most veszik elő, porolják le újra a hangszerüket, de azokat is szívesen látják, akik csupán énekükkel kapcsolódnak az örömzenéléshez. (A zenészeket és énekeseket délután két órára, a hallgatóságot pedig délután négy órára várják. A számok meghallgathatók, a kották pedig letölthetők az AGORA honlapjáról, ugyanitt emailben regisztrálni is lehet.)

Szombathely az elsők között csatlakozott annak idején Presser Gábor felhívására a Magyar Dal Napjának megünnepléséhez. A kezdeményezés ugyan már nem országos méretű, de Szombathelyen továbbra is kedvelik, és idén az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, valamint a Jam Music közös szervezésében tartják meg az ünnepet.