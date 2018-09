Minőségi kulturális, zenei, turisztikai és borélmény. Összművészeti fesztivál Tállya templomaiban, udvarain, nemesi kúriáin, dűlőin és parasztházaiban. A Kerekdomb Fesztivál 2018. szeptember 13 - 16-ig örvendezteti a látogatókat.

A Zempléni-hegység templomai, udvarai, kastélytermei, nemesi kúriái, dűlői és egyszerű parasztházai néhány napra fesztiválhelyszínekké alakulnak Tállyán. A kelet-magyarországi régió számára a Kerekdomb Fesztivál olyan kíván lenni, mint Nyugat-Magyarországnak a Művészetek Völgye. - olvasható az esemény Facebook-oldalán.

A cél az volt, hogy a fesztivállal felpezsdítsék a régió és Tállya vérkeringését. A szervezők elmondása szerint ez nem volt nehéz, hiszen Tállya múltjával, rejtett emlékeivel és páratlan boraival tökéletes és nagyon szerethető helyszín.

A négynapos fesztivál ideje alatt, a koncertek, színházi előadások, kézműves foglalkozások mellett sok kiemelt program is lesz. Mint például a naponta megrendezett Hosszúlépés séták, mely Tállya múltját és jövőjét mutatja be, ugyanis egyre kevesebb olyan település található hazánkban, amely meg tudja őrizni hagyományos jellegét. Tállya viszont ilyen gyöngyszem. Végigsétálva az egykori mezővároson feltárulnak az ősök építkezési hagyományai; végignézve a portákat, a templomokat, a temetőt kirajzolódik a vidéki lakosság életmódja, szokásai és ezek folyamatos változásai. A sétán utánajárnak milyen lenyomatai fedezhetőek fel a borászatra épülő kereskedelemnek, feltárul a falu elrendezése és a település történetének különböző korszakaira jellemző építkezési szokások is.

Szintén fontos része lesz a programsorozatnak a Mesterségbemutató és Játszóház, ahol bele pillanthatnak és - tanulhatnak a kőfaragás, az úrihímzés, a tűzzománc-készítés és a babakészítés rejtelmeibe. A mesterek pedig Kolyankovszky István (kőfaragó), Fofrovics Istvánné (hímző, népi iparművész), Tőzsér Anna (ékszerkészítő) és Papp Sándorné (játékkészítő) lesznek.

A Kerekdomb Fesztivál részletes programjáról és a szállás lehetőségekről ITT olvashatnak részletesen.