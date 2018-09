A Grimm testvérek nyomában Németország legklasszabb kirándulóösvényén

Ki ne ismerné Hófehérke, Csipkerózsika, Jancsi és Juliska történetét? Gyerekkorunk talán leginkább meghatározó meseélményeiről kevesen tudják, hogy szerzőik sok szempontból a való világból merítettek. A Grimm testvérek, Jacob és Wilhelm nyomát – és persze a mesék helyszíneit – követő útvonal hatszáz kilométer hosszan kanyarog a Frankfurt melletti Hanau és az Északi-tengernél fekvő Bréma között. Az útvonal a festői – mondjuk ki nyugodtan: mesébe illő – kisvárosokon túl, melyek egyikében Piroska házát, másutt Csipkerózsika kastélyát láthatjuk, nyolc nemzeti parkot is érint. Hétmérföldes csizma helyett bringával vagy autóval ajánljuk.

Hanau az a kisváros Frankfurttól huszonöt kilométerre, ahol a szerzőpáros született az 1780-as években. A két fivér egyben elválaszthatatlan jó barát is volt, akik azt követően is egy házban éltek, hogy egyikük megnősült, és négy gyereke született. Ez azonban nem Hanauban történt, mert a városból 5, illetve 6 évesen elköltöztek szüleikkel – ez a ház azonban ma múzeumként működik. Innét csupán egy ugrás Steinau, következő otthonuk, ahol szintén öt évet töltöttek egy impozáns, fagerendás házban, ahol újabb múzeumot találunk, illetve egy csodás várat is, melyet a középkori erődítményből az 1500-as években reneszánsz stílusúra varázsoltak. Magas tornyából remek kilátás nyílik a környező tájra.

Alsfeld az EU-ban modellvárosnak számít, és egy tündérmese-házzal is büszkélkedhet: mégpedig Piroskáéval! Állítólag a helyiek piros csuklyája ihlette magát a történetet. Júniusban tündérmesenapot tartanak itt, a múzeum egész évben látogatható, de a hétszáz évet átölelő, négyszáz fagerendás házat is bármikor megcsodálhatja a városkában.

Marburg ismét egy fontos megálló a Grimm fivérek szempontjából: itt kezdte el őket érdekelni az irodalom, amikor egyetemre jártak. Érdemes megnézni a várost szinte megkoronázó Landgrave kastélyt - mely mellett még az eredeti, 9-10. századi várerődítmény falai is láthatók -, de ne hagyják ki a történelmi óvárost és a piacot sem.

Marburg után két irány közül választhat az utazó, de nem vállalnánk fel annak felelősségét, hogy megmondjuk, melyik út a jobb. Lahntalban például annak az illusztrátornak a házát találja, aki a Grimm meséket először elevenítette meg képeken, Frankenberg városában pedig hagyományos házikók, ötszáz évnél is idősebb városháza várja a látogatót, de a legjobbak mégis a túraösvények és kerékpárutak a város környékén. Ezek közül több is tündérmesés könyvek illusztrátorának, Otto Ubbelohde-nak munkához használt helyeire vezetnek, vagy egyszerűen a „Tündérmesék erdejében" kanyarognak várromok, rejtélyes szurdokok és sziklák mellett. Kövesse Jancsi és Juliska nyomát, és megtalálhatja a vasorrú bába kunyhóját is a róluk elnevezett (Hänsel-und-Gretel) bicikliúton.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Hesszeljen jól Hessenben! Édes kincsekre bukkanhat Észak Nizzájában

A másik irányban Bad Wildungen felé tarthat, mely fürdőváros állítólag valaha Hófehérke otthona volt. Willingshausen ad otthont Európa legnagyobb festőkolóniájának, Schwalmstadtban és Knüllwaldban pedig Piroskáék nyomait fedezheti fel: a Knüll állatparkban farkasokat és medvéket tartanak. Homberg/Efze városkában nemcsak a csodás fagerendás Mária-templom és a piac miatt érdemes megállni, hanem azért, mert itt található a „testvérek kútja" a főtéren – ismét csak egy mese ihlette alkotás.

Fritzlar egy 1300 éves császári város, hasonló korú katedrálissal; valaha Hesse tartomány legnagyobb erődítménye állt itt. A Grimm fivérek egész életében szerepet játszott ez a város. Kevésbé ismert testvérük, a romantikus festő Ludwig Emil Grimm alkotott itt, megörökítve a városban és környékén élő embereket.

Csodás fagerendás városok még az út mentén Waldeck az Edersee partján, illetve Wolfhagen is. De ne hagyja ki Hessisch Lichtenau-t sem, ahol Holle (Hulda) anyó birodalma kezdődik. Itt, a Hoher Meissner hegy lábánál, ebben a romantikus kisvárosban csodaszép utcákon sétálhat, 1665-ből származó városházát láthat, és persze akad itt Holle anyó múzeum, a Holleum is. Telefonra letölthető, QR-kóddal működő audiovezetéssel járhat be egy tematikus útvonalat a mese alapján, melynél még a siketekre is gondoltak: nekik képes vezetést állítottak össze (ez jól jöhet bárkinek, aki nem beszél németül vagy angolul).

A német meseút fővárosának Kasselt tartják. A Grimm fivérek itt gyűjtötték és állították össze az anyagot első mesekönyvükhöz. „A kasseli évek életünk legszebbjei" – írta 1860-ban Jacob, és Wilhelm is osztotta nézetét. A testvérpár 1798 és 1841 között harminc éven át dolgozott itt: eközben kétszáz mesét gyűjtöttek és dolgoztak fel. Könyvük első, 1812-es kiadását – mely az UNESCO dokumentumkincsei közé tartozik - ma élőben is megnézheti a Grimm testvérek múzeumában. Hasonlóképpen világörökségi védelem alatt áll a több királynak és császárnak otthont adó Wilhelmshöhe barokk kastély és parkja, benne többek között Herkules szobrával és az Oroszlánvárral, illetve csodás vízesésekkel.

Kasselben egész nyáron (májustól augusztusig) Grimm fesztivál zajlik tematikus programokkal és előadásokkal, télen pedig mesék ihlette karácsonyi vására miatt érdemes felkeresni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK A kilenc legjobb német karácsonyi vásár

A közeli Hannoversch Münden fagerendás házai igazi gyöngyszemek. Innen nem messze egy legenda elevenedik meg: a Reinhardswald erdő mélyén megbúvó Sababurg várában (Dornröschenschloss) aludta valaha álmát Csipkerózsika. A 14. századi kastélyban ma is találkozhatnak a gyerekek a királylánnyal és megmentőjével, a királyfival: az angol nyelvű túrát a nyári időszakban naponta indítják. A kastélyhoz kávézó és középkori kert is tartozik, benne romantikus termeket látogathatunk végig.

Sababurgban állatpark is akad, nem is akármilyen: az 1571-ben, IV. Vilmos vadászkastélyához kapcsolódóan létesített állatpark a legrégibb, mely Európában ma is látogatható. Nyolcvan faj kilencszáz példányát láthatja, illetve simogathatja itt, ráadásul a parkból a várra nyílik panoráma. És bár itt is található étterem és múzeum, lehetőség van arra is, hogy saját pecsenyéjét sütögesse a tó melletti tűzrakóhelyeknél.

Ehhez meglehetősen közel egy másik hősnő nyomában járhat: a közeli Trendelburgot Aranyhaj (Rapunzel) történetéhez kötik. A torony, ahol állítólag raboskodott, valójában nem egy félreeső helyen, hanem a város és a különösen szép állapotban fennmaradt vár közepén áll. Trendelburg kirándulásra csábító környezetben fekszik – számtalan túraösvényt követhet már a vár környékén, illetve a Diemel folyó mentén –, de óvárosa sem megvetendő, sőt, a város mind a hét kerületében szebbnél-szebb hagyományos stílusban épült házakat láthat.

A szintén a meseúton fekvő Göttingen neve méltán híres egyeteme miatt csenghet ismerősen – az intézmény több mint negyven Nobel-díjas tudóst adott a világnak. A mesék rajongóit azonban jobban érdekli majd, hogy ehhez a városhoz kapcsolódik a Libapásztorlány története: szökőkútként működő szobrát 1901-ben állították, és minden egyetemistának el kell jönnie ide a diplomaosztó után, hogy megcsókolja a pásztorlány lábát.

Ahamelni patkányfogó történetét sokáig megfejthetetlennek hitték, de néhány évvel ezelőtt cseh tudósok azt állították, rájöttek a rejtély nyitjára: a patkányfogó a gyerekeket, vagy inkább fiatalokat Dél-Morvaországba, Podomí város közelébe „csalta", ahol a Hamlíkov, azaz kis Hameln nevű települést hozták létre. Mindez 1284-ben történt, amikor az itteni, ám Hameln mellől származó püspök szászokkal akarta benépesíteni a környéket.

A városban több millió látogató volt eddig kíváncsi arra az előadásra, amelyben május közepétől szeptember közepéig minden vasárnap eljátsszák a történetet egy szabadtéri színpadon. Egész évben láthatóak a legenda központi figurái a Házasság házának forgó, mozgó szobrocskáiként. Az óváros önmagában is gyönyörű látvány – az építészet rajongói a Weser-reneszánsznak nevezett stílus élő példáitól olvadozhatnak.

Bréma a német meseút utolsó megállója: kihagyhatatlan élmény elzarándokolni a főtérre, A brémai muzsikusok meséjében szereplő négy állat szobrához. Azért ne higgye, hogy Brémában mást nem is érdemes csinálni. Gyerekekkel menjen be a katedrálisba, és keresse meg a keleti oldalon lévő szentélyben azt a kisegeret, mely a 11. század óta rejtőzik ott, aztán irány fel a toronyba: 265 lépcsőfok, és máris mesés panorámát élvezhetnek a városra. (Az erősebb idegzetűek áprilistól októberig a pincébe is lemehetnek, ahol üvegkoporsóban nyugszik néhány helyi nemes múmiája.)

Látogassák meg Bréma legrégibb negyedét, a Schnoor-t is, kacskaringós, szűk, 15. és 16. századi utcáival. Számos kézművesüzletet találhat itt, de a legjobb a nehezen eltéveszthető Történelem háza, amelyben három évszázad brémai figuráit elevenítik meg kosztümös színészek – szórakoztató és szemeket forgató interaktív előadásra számítson.

A történet eredete A brémai muzsikusok alaptörténete jóval régebbi, mint Grimmék gyűjtése. Az ehhez hasonló legkorábbi történet valószínűleg i.sz. 91-ben érkezett Indiából Európába – ekkortájt úgy hitték, Ázsiában vannak vándorló állatok, akik zenélnek, és e történetek lényege, hogy ezek hősies tetteket hajtanak végre. Egy 12. századból származó változatban az állatok egy oroszlánt, egy medvét és egy farkast ijesztenek el – történetesen a nemesség népszerű címerállatait – nem pedig rablókat. A brémai muzsikusok történetét Wilhelm egy kelet-vesztfáliai barátjától hallotta, és mesegyűjteményük második, 1819-es kiadásában tette közzé. A környéken a mesének több variációja is ismert volt. Újabb kutatások szerint egyébként a brémai muzsikusok nem is Brémába (Bremen) tartottak, hanem a közeli Breme, Bremerberg vagy a távolabbi Lüttebremen városába. A Grimm fivérek azonban jó barátságban álltak az akkori brémai polgármesterrel, Johann Smidt-tel, és lehet, hogy ezért választották Brémát a mese célpontjaként.

Brémának a piaca is UNESCO védelem alatt áll, a város északi részén található Wallanlage parkban pedig egy 1600-as évekből származó, kitűnő állapotban fennmaradt régi szélmalmot csodálhatunk meg.

A német meseútvonal térképét angol nyelven itt, német nyelven itt találja.