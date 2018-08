Jótékonysági csobbanás és koncert lesz pénteken a Palatinus fürdőben

Elérkezett a nyár vége, itt az utolsó esély a csobbanásra az iskolakezdés előtt. Ezúttal jó ügy érdekében mártózhatnak meg azok, akik augusztus 31-én pénteken felkeresik a Palatinus Gyógy- Strand és Hullámfürdőt.

A tavaly óta egész évben nyitva tartó Palatinus fürdő vendégei ezen a napon egy jó ügyet is támogatnak látogatásukkal. Maga a belépő díja változatlan marad, vagyis a fürdőzőknek nem kell a zsebükbe nyúlniuk azért, hogy a világ legelesettebb gyerekeit támogassák, az üzemeltető azonban minden teljes árú belépő után 500 Ft adományoz az UNICEF részére. Az adomány ünnepélyes átadására 2018. szeptember 9-én kerül sor az idén 100 éves Gellért Gyógyfürdő születésnapi rendezvényén.

Az utolsó nyári péntek azért is különleges lesz, mert a jótékonysági akcióhoz számos sztár is csatlakozott, akik egy rövid meglepetéskoncerttel örvendeztetik meg a látogatókat. Csemer Bogi, Kozma Orsi és Oláh Gergő a délután folyamán érkezik, hogy egy egészen különleges színpadon, a hullámfürdő felett énekeljenek.

Kozma Orsi számára nem idegen a vizes környezet, legújabb dala, a 7 nyár klipjét például szinkronúszókkal forgatta le, míg Oláh Gergőnek néhány héttel ezelőtt született meg negyedik gyermeke, Anna, de így is vállalta, hogy fellépésével más gyerekeket segít. Csemer Bogi pedig a gyermekjogi szervezet régi támogatója.

A programok sorozata itt nem ért véget, hiszen az UNICEF Magyarország önkéntesei számos játékkal, például kirakós puzzle-el készülnek a nyárzáró fürdőzésre.

2018 a Családok Éve is, ezért is tartja kiemelten fontosnak a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., hogy segítse az UNICEF Magyarország munkáját. Ráadásul a vizes program egybeesik a globális víz világhéttel (augusztus 27 – szeptember 4), amelynek alkalmából az UNICEF és a WHO közös jelentést adott ki. A WASH program (Ivóvíz, közegészségügy és higiénia az iskolákban) keretében létrejött jelentés leszögezi: több millió gyerek jár úgy iskolába, hogy nem áll rendelkezésére ivóvíz, illemhely és szappan a kézmosáshoz. Jelenleg a világon négyből egy általános iskolában nincs ivóvíz hálózat, az iskolák 66%-ban pedig nem áll rendelkezésre megfelelő illemhely. Az UNICEF felhívja a figyelmet, hogy az iskolai egészségügyi feltételek megteremtése azért is fontos, mert ott olyan mintát tanulhatnak a gyerekek például a kézmosást illetően, amely az egész életükben elkíséri őket.