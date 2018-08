Vigye a gyereket Szent István korába játszani!

A Budafok központjában található hatalmas, árnyas tér szinte kiáltott azért, hogy legyen végre rajta egy rendes játszótér. Most lett, nem is akármilyen.

A helyen korábban egy átlagos játszótér állt, annak minden ismérvével. Most a kreatív játszóterek atyja, Kő Boldizsár álmodott ide egy pompás időtöltést kínáló történelmi játszóteret – írja a Minimatiné. Az ő nevéhez fűződik több, az ország legjobb játszótereként számon tartott park is, többek között a szentendrei Skanzen területén található, illetve a visegrádi Mátyás király játszópark is.

A játszótér középpontjában egy forgó hinta áll, tetején a Szent Koronával, körülötte pedig honfoglalásos társasjátékot lehet játszani. A mászókás vár egy kis kápolna képére készült, de a homokozó is csodás, jurtához hasonló tetőt kapott. Egy másik központi pont a tájban a királyi vár (ez egy még nagyobb mászókarendszer), melyből egy kígyó-sárkány csúszdán csúszhatnak le leggyorsabban a gyerekek.

A játszótéren ivókút és kerékpártároló van, toalett sajnos nincs, viszont sok színes, piknikezésre csábító faasztal és padok vannak.