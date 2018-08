Ezekben a fürdőkben szeptembertől olcsóbban strandolhat

A legforróbb nyári időszakban már megmutattunk néhány vajdasági fürdőhelyet, ahol még a főszezonban is olcsón strandolhatnak. És itt van például ez az itthon található hegykői fürdő is, ahol szintén meglehetősen kedvező áron vásárolhatják meg a napi belépőjegyet. De, ha épp a késő nyári fürdőzést tervezi, akkor is van néhány ajánlatunk önnek. Ezekben a fürdőkben ugyanis az indián nyár tiszteletére kedvezőbb árakkal várják a csobbanni vágyókat.

A demjéni Cascade Barlang- és Élményfürdő nem tartozik a legolcsóbbak közé. Itt a főszezonban még hétköznap is a drágább, hétvégi belépő árakat kell megfizetni, ami egy felnőtt estében közel 6 ezer forintot jelent. A jó hír azonban az, hogy szeptembertől valamennyivel kedvezőbb árak mellett látogathatják meg az egyébként valóban hangulatos fürdőhelyet: a belépő ára egy napra 4990 forint lesz. A mintegy 19 ezer forintos családi jegyből pedig ezer forintot engednek majd az iskolakezdéstől számítva.

A gyulai Várfürdőben szeptember 10-ig lesznek érvényesek a főszezoni árak - írja a Termal Online. Az ezt követő enyhébb, de még nyárias szeptemberi napokon a gyógyfürdőbe és a strandfürdőbe is egy kicsivel olcsóbban lehet majd lubickolni: a felnőtt belépő 2400 forint lesz, az Aqua Palota élményfürdőbe szóló kiegészítő jegyet pedig hétköznaponként 1600 forintért, hétvégén 1800 forintért válthatják meg.

A hajdúszoboszlói Hungarospa, ahogyan arról mi is írtunk, két vadonatúj gyerekmedencével indította az idei nyarat, és ezzel a korábbi éveknél is több családot vonzott. A legmelegebb napokon tízezrek hűsöltek a megújult fürdőben. A turistaözön minden bizonnyal szeptemberben sem ér véget, hiszen az utószezonban itt is olcsóbb belépőkkel várják a vendégeket. Azzal viszont számolni kell, hogy szeptember 3-ától a strandfürdő nyitvatartási ideje is csökken, 19 óra helyett már 18 órakor bezár. Az aquaparkot pedig csak hétvégén lehet majd látogatni, a többi napon ugyanis zárva tart.

A mezőkövesdi Zóry Gyógy- és Strandfürdőről már néhány éve is írtunk, amikor megkapta a gyógyhely kinevezést. Az egész évben nyitva tartó fedett fürdőben 3 különböző hőfokú gyógymedencét, uszodát és gyógyászati részleget találnak a vendégek, de wellness és szauna részleg is működik. A fürdő szolgáltatásait már augusztus 27-étől olcsóbban vehetik igénybe: a felnőtt belépőjegy 2200 forint helyett 2000 forint lesz, valamint a nyugdíjas belépőjegy ára is csökken kétszáz forinttal, ami azt jelenti, hogy 1800 forintért lehet majd megvenni. A csúszdaparkot azonban már csak bő egy hétig, szeptember 2-áig használhatják, azt követően jövő nyárig bezár.

Aki már járt a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben, az jól tudja, hogy a nyári felfrissülésért és az itt eltöltött hosszú hétvégékért is borsos árat kell fizetni – ilyenkor ugyanis felemelik a fürdő árait. A jó hír az, hogy szeptember elsejétől végre visszatérnek a kedvezményesebb belépők: a felnőtt jegyeket 3700 forintért, a közel 10 ezer forintos családi belépőt pedig nemsokára 9400 forintért kínálják. Sárváron a csúszdapark egészen szeptember végéig tart nyitva, annyi változással, hogy a megszokottnál később, 11 órakor nyitnak.

A Zalakarosi Fürdő tavaly köszöntötte a harmincmilliomodik fürdőzőjét. Ha esetleg az idei tomboló nyáron valakinek nem sikerült eljutnia a fürdőbe, akkor az jó, ha tudja, hogy a kinti strandfürdő még szeptemberben is teljes kínálattal működik, ráadásul több száz forinttal olcsóbban lehet része medencés élményekben, mint a főszezonban. Szeptemberben az Adrenalin csúszdapark már nem üzemel, a Kölyökstrand pedig szeptember 16-án zár be. Amennyiben úgy dönt, hogy meglátogatja Zalakarost, azt javasoljuk, a város új kilátójára is szánjon egy kis időt. Az új épület ugyanis immár 23 méteres magasságba nyújtózkodik, és csodás panorámát kínál annak, aki bevállalja a tetejére vezető 91 lépcsőfokot.