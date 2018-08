Az Erdei Művelődés Háza létrehozásának ötlete a Pilisi Parkerdőgazdaságot 1969-ben megalapító igazgatótól, dr. Madas Lászlótól származik, aki a hetvenes években bevonta az erdei fejlesztésekbe az akkor pályakezdő Makovecz Imrét. Az építész 1977 és 1981 között dolgozott a Pilisi Parkerdőgazdaság főépítészeként és ez alatt az idő alatt készül el egyik legismertebb alkotása az 1988-ban átadott Erdei Művelődés Háza. Az intézmény Magyarország és Európa első erdei iskolája és idén ünnepli 30. jubileumát.

A Mogyoró-hegyen működő intézményt az alapítóról, dr. Madas Lászlóról nevezték el és még ma is ugyan annyira kedvelt a kirándulók körében, mint korábban volt. Számos látnivalóval és több napra elegendő programlehetőséggel várja az ide érkező látogatókat. Az Erdei Művelődés Ház az erdei iskola főépülete; ennek közvetlen közelében található a tábor, ahol akár 150 fő is elfér a faházakban, de a sátrazóknak is bőven akad hely - írta a Sokszínűvidék.hu

De az iskola nem csak egy egyszerű látnivaló és szálláshely, 2003-ban három lépcsős oktatási rendszert épített ki, és 3 tanösvényt is elkészített, amihez munkafüzetek, mesekönyvek és oktatási programok is tartoznak. Harminc éves fennállása alatt 100 ezernél több látogatót és kisdiákot fogadott, akik télen-nyáron jól érezhették magukat az erők mezők ölelésében.