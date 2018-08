A Szarvasi Mini Magyarország makettpark megálmodói mindig valamilyen érdekességen törik a fejüket, és nem is eredménytelenül: augusztus 12-én rendhagyó, mini színházi előadásokkal várják a látogatókat. Láthatnak mini zenés operett jeleneteket, reformkori öltözékbe bújt színészek előadásában hallhatnak Ady és Babits vers részleteket, Kazinczy idézeteket, és elhangzik egy részlet Széchenyi beszédéből is – olvasható a Mini Magyarország szerkesztőségünkbe érkezett közleményében.

A vasárnapi rendezvény során 9 és 16 óra között igazi időutazásban lehet majd részük: az első előadás a reformkor idejére repíti vissza a közönséget. Nem véletlen, hogy ezt a kort mutatják be: a makettparkban több olyan épületet is megfigyelhetnek, amely ennek az újító korszaknak köszönhető – ilyen például a Lánchíd, az Esztergomi Bazilika és a Debreceni Református nagytemplom is. De a hétvégén azoknak is érdemes ellátogatni a szarvasi makettparkba, akik még nem látták a Kecskeméti Cifrapalotát felülről, vagy megnéznék közelebbről a Pécsi Dzsámit, a Tatabányai Turult, a Jáki templomot és Hősök tere szobrait is kisméretben.