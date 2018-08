Torlódás és dugó - ez vár önre, ha most indul Montenegróba

Arról már korábban is írtunk, hogy Montenegró idén is kedvező árakkal fogadja látogatóit: tengerre néző szállást például már 5 euróért is lehet találni egy éjszakára. Ilyen feltételek mellett pedig nem meglepő, hogy a magyar turisták körében is egyre népszerűbbek Montenegró gyönyörű strandjai. Mivel azonban nem csak mi, magyarok gondoljuk úgy, hogy a nyár legnagyobb forróságát Montenegró tengerpartjain érdemes átvészelni, ezért jelentősen megnövekedett minden irányból a gépkocsi forgalom az üdülővárosok felé. Az ország egyes pontjain dugók alakultak ki, ami akár egy órás vesztegelést is jelenthet a hosszú autósorokban. Mutatjuk, hol, mire számíthatnak:

Egy átlagos napon, amikor épp nem özönlenek a turisták az országba, mindössze néhány percbe telik eljutni a Sozina alagúttól Sutomore bejáratáig, a turistaáradatnak köszönhetően ez a táv most fél óráig is eltarthat - írja a helyi Vijesti lap. Sutomore partjait Petrovac felől sem tudják gyorsabban megközelíteni: Petrovac irányából Sutomore és Bar felé haladva szintén rengeteg külföldi autó torlódott fel. Petrovac és Bár között például 12 km hosszú kocsisor araszolt tegnap délután a tengerpartra. Aki kifogta a csúcsforgalmat, akár 90 percet is várakozással töltött a kialakult dugóban.

Azzal is számolniuk kell, hogy az autópályákon nem tudnak a megszokott, gyors tempóban haladni - Kufon és Bar között már a kora délutáni órákban megkezdődnek a dugók, és este nyolc óra előtt ne is számítsanak gördülékeny haladásra a főszezon kellős közepén - figyelmezteti a turistákat a montenegrói lap.

Az első legnagyobb turistahullám egyébként vasárnap délután érkezett meg Montenegróba, ekkor kezdődtek a legnagyobb fennakadások az utakon. Mivel jelenleg többen érkeznek a tengerre, mint amennyien távoznak, a lap szerint a hazafele indulóknak nem kell torlódásra számolniuk. A határátkelőkön egyelőre 15 percen belül áteshetnek az ellenőrzésen, de ezekben a napokban az sem lenne meglepő, ha egyszerre nagyobb tömeg gurulna be az átkelőhelyekre. Ha egy ilyen hullámot fognak ki, akkor megeshet, hogy egy óránál is többet kell várniuk a határon.