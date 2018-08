Langyos víz és 850 forintos lángos fogadott minket a Fertő-parton

Vasárnap az ország számos városából érkeztek fürdőzők a Fertő tó fertőrákosi strandjára - közöttük mi is -, hogy egy csobbanással felfrissüljenek a kínzó hőségtől. Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava mégsem hozta meg a várt lehűlést. Az első lépések a sós tóban, olyan érzést keltettek bennünk, mintha az otthoni fürdővízbe lógattuk volna a lábunkat – a legsekélyebb részeken ugyanis harminc fokos vízzel találkoztunk. Néhány méterrel beljebb haladva, a tó mélyebb vizében kicsivel hűvösebb áramlat fogadott minket, de persze itt sem fáztunk – 28 fokos volt a víz.

A kora délutáni órákban mindenki igyekezett a fák alatt találni helyet magának, a kinti hőség elviselhetetlen volt a tűző napon. A vízben szalmakalap híján nem is lubickoltunk sokáig – nem akartuk, hogy napszúrással érjen véget a hétvégi strandolás.

850 forintért lángos, 700-ért jégkrém

A fertőrákosi strandon számos büfé sorakozik, ahol frissítőket és ételeket lehet vásárolni - ki is használtuk a lehetőséget, és egy hűvös padon falatoztunk. Két sajtos-tejfölös lángost vettünk, és egy alkoholmentes, ízesített sört, ezért összesen 2100 forintot fizettünk. A nagy melegben a fagyit is megkívántuk, ekkor szembesültünk vele, hogy a jégkrém ára vetekszik a 850 forintos lángos árával - 700 forintot fizettünk érte. A strandra a felnőtt napijegy 750 forint, de már 14 (!) óra után kedvezményesen, 640 forintért juthatunk be. Délután négy óra után pedig csak 530 forintot kell fizetnni a jegyért. Családos belépőt egy napra 1750 forintért lehet vásárolni, délután ennek az ára is csökken. A kedvezményes nyugdíjas- és diákjegy 500 forint egy napra.

Ha azonban önök nemcsak falatozni és fürdeni szeretnének a Fertő tóban, hanem kipróbálnák mondjuk a madárlessel egybekötött kajakozást is, akkor olvassák el itt, hol és milyen áron tehetik meg mindezt. Két év múlva pedig még tovább bővül a kikapcsolódási lehetőségek listája: a tervek szerint teniszpályákkal, focipályákkal, vitorlás kikötővel és 500 új horgászcsónakkal bővül a Fertő tó fertőrákosi szakasza.