Lótusz túrákat indítanak hétvégén a Szegedi Füvészkertben

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Szegedi Füvészkertben a Lótusznapokat a hétvégén, ahol a látogatók Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótusz-állományával találkozhatnak, miközben a keleti emberek szokásait, filozófiáját, gyógymódjait, és a távol-keleti tájak íz-, illat- és zenevilágát is megismerhetik.

Az idén augusztus 4-ére és 5-ére eső Lótusz napokon is a tóban megújuló indiai lótusz virágzását ünneplik. Ezen a két napon távol-keleti hangulatot varázsolnak a szegedi Füvészkertbe, zenével, tánccal, ízekkel és illatokkal idézik meg a Kelet varázsát. A látogatók többek között megcsodálhatják a lótuszos tavat - mely része a japán kertnek -, és felfedezhetik a tó szigetének teaházát, ahol a különleges látványhoz egy különleges vízesés ad nyugtató háttérzenét - olvasható a Szegedi Füvészkert oldalán.

A vendégek Lótusz túrán ismerkedhetnek meg Ázsia növényvilágával, de jóga-, és harcművészeti bemutatókkal, masszázzsal, henna- és arcfestéssel, kézművesvásárral is várják a látogatókat. Előadásokat hallhatnak a keleti kultúrához kapcsolódó, testi, lelki feszültségoldó technikákról, de az érdeklődők jó néhány módszert a helyszínen ki is próbálhatnak. A programok között idén először távol-keleti zsonglőrbemutató is szerepel, szombat és vasárnap reggel pedig közös jógázásra invitálják az érdeklődőket.

Az indiai lótuszok a botanikus kert büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. A zöld levelek és a több száz, hatalmas rózsaszín virág szinte beborítják a vízfelületet. Az állomány közel egyidős a botanikus kerttel, az első növények az alapítás után néhány évvel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre.

A legenda szerint a Buddhának életet adó növény őshazája Délkelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. A virágok a templomokat díszítik, a víz alatt az iszapban található szárakat rántva, a termését pirítva, kandírozva fogyasztják, a fiatal hajtásokból és levelekből salátát vagy kompótot készítenek, a nagyobb leveleket pedig csomagolásra használják.