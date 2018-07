A hatvanéves Hupikékek törpfaluval ünnepelnek Brüsszelben

A törpfalu egyedülálló élményt jelent, ha nyakig szeretne merülni a törpök világába.

A brüsszeli Expo területén, közvetlenül az Atomium mellett, megnyílt a törpök faluja – írja a Lonely Planet. Hologramok, virtuális valóság, felnagyított részletek és sok-sok speciális effektus kelti életre a Hupikék törpikék hétköznapjait a mesehősök hatvanadik születésnapja alkalmából.

A belga művész, Peyo 1958-ban alkotta meg a világsikert aratott kék manókat. Ma már több mint ezerre bővült a törpkarakterek száma. A születésnapi kiállítás több mint 1500 négyzetmétert foglal el a törpfalu és a virtuális valóságos attrakció között. A varázslatos erdőkben való bolyongás és a felnagyított házikók pompás szórakozást ígérnek a családoknak. A látogatók "beszélgethetnek" is a törpökkel, egy gólya hátán "utazhatnak", és részt vehetnek a törptáncban. Törpapa is szívesen veszi a segítséget abban, hogy legyőzze Hókuszpókot.

A kiállítás nem csupán játék és mese: igyekszik a törpök által hirdetett értékekre is felhívni a figyelmet. A tolerancia, szolidaritás és barátság erényein túl a környezetvédelemről is sok szó esik, és megismertetik a látogatót az ENSZ fenntarthatósági irányelveivel is. Felnőtteknek 17, tiniknek 14, gyerekeknek 11 euró a belépő (családi jegy 52 euró).