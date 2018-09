Linz, ahol óriás olvasztótégelybe léphetünk és legálisan graffitizhetünk

Mióta Linz 2009-ben Európa Kulturális Fővárosaként felfrissítette kulturális életét, a kortárs művészetek rajongóit folyamatosan izgalmas tárlatok várják a Lentosmuseum nyolcezer négyzetméterén, aki pedig nem tud betelni a zenével, az azóta is a Brucknerhaus-ba jár. Akit azonban már a jövő érdekel, az az Ars Electronica Centerben találja meg a számítását. A sokszínű kulturális palettát egy izgalmas graffititárlat és az acélipar múzeuma színesíti.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Linz városa azoknak fog igazán tetszeni, akik szeretnek meglepődni

Tudományok régen és most

Linz gyökerei a modern tudományok terén meglehetősen messze nyúlnak. A Rathausgasse 5. számú házban történt, hogy Johannes Kepler megalkotta a bolygómozgásokkal kapcsolatos hármas törvényét. A tudósról a város sok helyütt megemlékezik különböző apróságokkal (például a fent említett Mariendom egyik üvegablakán is), illetve a róla elnevezett helyi egyetemmel és obszervatóriummal együtt. Házának első emeletén ma a Kepler szalon működik, ahol rendszeresen tartanak a nagyközönségnek laza hangvételű előadásokat a tudomány változatos területeiről.

Hogy Kepler miatt van-e vagy sem, nem tudni, mindenesetre a várból lenézve egy hatalmas aranyszínű gömböt láttunk meg a távolban. Idegenvezetőnk elmagyarázta, hogy az a gömb a Napot szimbolizálja, egy Naprendszer-modell középpontjaként. A méretarányos modellhez tartozó kilenc bolygó a környező falvakban, városokban található – már ahol még megtartották, mert ezt is 2009-ben állították, és azóta sok helyen kissé elfeledkeztek róla.

Ma Linzben a modern tudományok fellegvárának az Ars Electronica Center számít. A „jövő múzeumának" is aposztrofált intézmény egyszerre kutatja és mutatja be az érdeklődőknek, merre halad világunk, és a technológia milyen hatást gyakorol az emberre. Az öt emeleten található tárlat teljes mértékben interaktív: kutatólaborokban genetikai kísérleteket végezhetünk, robotokkal barátkozhatunk, vagy nyomtathatunk 3D nyomtatóval. A tapasztalás fénypontja valószínűleg a 3D szemüveges vetítőterem állandóan változó műsorának megtekintése lesz – mi egész nap elüldögéltünk volna itt. Szájtátva.

Az Ars Electronica Center egyébként 1996 óta rendezi meg az Ars Electronica Fesztivált, az elektronikus zene, a számítógépes zene és a multimédiás animációk fesztiválját, mely idén épp két hete ért véget.

Ha pedig már zenénél tartunk

Linzben található Európa egyik legmodernebb operaháza, a Landestheater Linz. A 2013-ban emelt épület a Volksgarten, azaz városi park szélén áll. Tapasztalatunk az, hogy a székek különösen kényelmesre sikerültek, és további pluszt ad az élményhez, hogy minden néző saját kis kijelzőn, az általa választott nyelven (angol vagy német) olvashatja az előadás szövegét – ez különösen operák esetén praktikus, bár itt természetesen operetteket, musicaleket és táncelőadásokat is műsorra tűznek. Az épületnek kávézója is van, a legfelső emeleten pedig Ausztria egyik legjobb étterme várja a nézőket.

Travelo tipp: A Landestheater nemcsak passzív élményt szeretne nyújtani közönségének, szívesen látja őket akkor is, ha épp nincsenek előadások. Ilyenkor a Hangfolyosón (KlangFoyer) egyedülálló zenei élményekben lehet részük. Az attrakció az Ars Electronica Center Futurelab-jének közreműködésével készült, és igyekszik teljesen újat mutatni a vendégek több érzékszervének is.

Linzben dolgozott 33 éves korától kezdve Felső-Ausztria egyik neves szülötte, Anton Bruckner zeneszerző is, mégpedig a dóm orgonistájaként. Róla kapta nevét a Brucknerhaus előadóterem, mely látványos fókuszpontja a Duna-parti panorámának, ha az északi oldalon szemlélődik (és a Bruckner Egyetem is a Pöstlingbergen). Az év során itt főleg kortárs koncerteket tartanak, szeptember elején pedig hagyományosan megrendezik a Brucknerfestet – az idén harminc előadással készülnek Bruckner születésnapja (szeptember 4.) és halálának évfordulója (október 11.) között.

Művészetek újszerű köntösben

A Lentos Kunstmuseum is egyike a Duna-partot szegélyező, látványos építészeti műremekeknek, mely a mi MüPa-nkhoz hasonlóan este szivárványszínekben pompázik. Az épületben modern és kortárs alkotásokat láthatnunk különleges hangulatú termekben. Az izgalmas palettán a 19. századtól kezdve, a „klasszikus moderneken át", mint Klimt, Schiele és Kokoschka, egészen a kortárs alkotásokig találhat itt látnivalót.

Linz fő ütőere, a főtérre vezető Landstrasse mentén található az OÖ Kulturquartier, azaz Felső-Ausztria kultúrnegyede, ahol fiatal művészeknek biztosítanak megjelenési lehetőséget. A kezdeményezéshez tartozó épületek közötti kávézók és padok a helyiek kedvelt találkozóhelyei. Ennek a projektnek a része 2018-ban a Höhenrausch (szó szerint fordításban: „Magas zaj") – az a fajta tárlat, amit nehéz bármilyen skatulyába is szorítani. Alcíme a „Másik part", a Dunára utalva, és alapvetően vízzel kapcsolatos, elgondolkodtató kortárs művészeti alkotásoknak ad helyet.

Az épületegyüttes (pontosabban egy bevásárlóközponthoz tartozó többszintes parkolóház) tetején egy fából készült kilátótoronyból nézhetünk végig a városon, de akad itt egy vízköpő-installáció is (praktikus közelségben a kávézóhoz), mely különösen a nyári melegben jön jól.

Ha ennél újszerűbb élményre vágyik kulturális vonalon, Linzben azt is megkapja. A Mural Harbour (Graffiti-kikötő) néven elhíresült negyedben nemcsak a legmenőbb kortárs utcai művészek alkotásait láthatja, de ki is próbálhatja magát a festékszóró spray-vel. Bár néhány alkotást az utca felől is megláthat könnyedén, a hely csak vezetett túrával látogatható. De nem is érdemes egyedül menni: egyrészt, mert az izgalmasabb, járókelőktől eldugott részeket akkor pont nem látná, másrészt, mit ér az egész a történet megismerése nélkül?

A kikötőnegyed hatalmas felületeire készített alkotásokat a legjobban hajóból lehet megnézni. Ottjártunkkor sajnos kis megszakításokkal zuhogott az eső, így nekünk ez kimaradt, de a vízi nézet nyilvánvalóan jobb perspektívát nyújt a képekre, mint közvetlenül előttük állva szemlélődni. A valaha volt acélipari kikötő egyes részeit 2010 óta bérli a helyi graffitis közösség. A felületek festése meghívásos alapon történik, így a világ számos pontjáról érkeztek már utcai művészek, hogy – ha nem is örökre –, de hátrahagyják itt kézjegyeiket. Stílusban is, méretben is hatalmas szórást láthatnak az érdeklődők.

A túra során a legizgalmasabb rész az, amikor egy elhagyatott gyárépület alagsorában, halászháló méretű pókhálók alatt találja magát az ember (a szagok sem elhanyagolhatók). Itt még provokatívabb alkotásokat láthat, mint a szabad ég alatt. A bázisra (Artspace) visszatérve graffitis gyorstalpalóban is részesülhet – ehhez gumikesztyűt és igény szerint szájmaszkot is biztosítanak. A házigazda megmutatja a festékszóró spray-k használatát, aztán irány az első üres falfelület, és máris megvillanthatja, mennyire tud kreatív lenni. Ha szeretne egy ilyen túrán részt venni, emailben regisztráljon – bővebb információkat itt talál.

Az acél birodalma

Ha már a kikötőnél tartunk, érdemes az acélipart is megemlíteni, amely a 19. század vége óta dübörög Linzben. A még ma is létező acélüzem Európa egyik kevés jövedelmező vállalatának számít ebben az ágazatban. A Voestalpine vállalat Stahlwelt (Acélvilág) elnevezésű tárlata egy világszinten egyedi kalandot kínál az acél világába.

Ez az interaktív kiállítás multimédiás eszközökkel, szórakoztatva informál:, miközben megismerheti az acélipar legújabb technológiáit és innovációit is. Többek között beléphet egy hatalmas olvasztótégelybe, az acélgyártás során használt tégely pontos másába. A mennyezetről lógó, túlméretezett krómgömbök, melyek az épület közepéről lógnak, nem csupán impozáns látványt képeznek, de a kiállítás fontos szereplői is egyben. Fények, hangok és kézzel is tapintható installációk várják a látogatókat, de a 6 és 15 év közötti korosztálynak külön vezetést is kínálnak.