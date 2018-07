Első kapolcsi fesztiválozásunk olyan volt, mintha egy hétig tartó álomba csöppentünk volna. Pár perccel a buszról leszállás után, már megszűnt a kis falun kívüli világ és csak az udvarok, a muszikusok, az almafa alatti sátorhely és a messzi távolban is látszó fehér templomtorony maradt.

Akkor sem volt sokkal kevesebb progam mint most, de nem számoltuk, hogy ezer vagy kétezer különböző dolgot lehet-e a három kis falu ölelésében csinálni. Örültünk a reggeli és a délutáni koncerteknek, az esti hajdobálós rock- és a babzsákokon bort iszogatós blues előadásoknak. Napközben képzeletbeli kerámia virágok, barátságos csikóhal-sárkányok és röpke bábelőadások között töltöttük az időt, hogy aztán estefelé színes szappanbuborékok és kotkodácsolás csalogasson Kapolcs szélére, a Sohaországból érkezett vándorcirkuszhoz.

Azon a bizonyos elős kapolcsi völgyezésen mondta azt Palya Bea énekesnő, hogy a Művészetek Völgye az egy Álomtér, ahol Álomidő uralkodik. És ebbe mindeki beleképzelhet azt, amit szeretne. És erre most is meg lesz a lehetőség, mert pénteken, 2018. július 20-án kezdetét veszi ez az érdekes teret és időt hajlító fesztivál és egészen július 29-ig várja az érdeklődőket Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden - hangzott el az M1 adásában.

Taliándörögd lesz idén a fesztivál színházi központja, ahol a Nemzeti Szín-Téren a Színház és Filmművészeti Egyetem, a Nemzeti Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Színház és több más társulat együttműködésével tartanak előadásokat. Itt két szimfonikus komolyzenei program is lesz, az Óbudai Danubia Zenekar A zenegyűlölő című műsora, valamint Szirtes Edina Mókus és a Liszt Ferenc Kamarazenekar Világok hangja című közös koncertje.

A Hobo Klubban előadóestek várják a közönséget, a fesztivál könnyűzenei nagyszínpadán, a kapolcsi Panoráma Színpadon pedig a külföldi sztárok közül Rebecca Ferguson, az Asian Dub Foundation, a DePhazz és a Triggerfinger is fellép. A hazai zenei életből ott lesz a Völgyen többek közt az Anna and the Barbies, a 30Y, a Quimby, a Hiperkarma, a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Csík Zenekar és a Margaret Island is.

A Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Zenei Stúdió összefogásával idén is lesz Kőbánya Udvar, ahol a Bagossy Blues Brothers és a Póka-Tátrai Regeneráció is fellép. Kapolcson lesz a fesztivál irodalmi központja is a Kaláka Versudvarral, a kapolcsi kastélyban pedig a Magyar Nemzeti Filmarchívum válogatott nagyfilmeket vetít.

Vigántpetenden az újcirkusz és a tánc lesz a középpontban, fellép a Recirquel Újcirkusz Társulat, a Firebirds, valamint Duda Éva és Frenák Pál társulata is. A Cirque du Tókert sátor melletti szabadtéri színpadon a Művészeti Középiskolák Összművészeti találkozója, valamint az NKA Imre Zoltán Programjának produkciói láthatók. A Tókertben megnyílik a Cinema Hungary Völgymozi, éjszakánként pedig önismereti diszkón is részt vehetnek az érdeklődők.