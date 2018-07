II. András élete elevenedik meg idén a Koronázási Szertartásjátékon

II. András élete lesz a hatodik Koronázási Szertartásjáték fókuszpontja a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen, augusztus 18-án és 19-én.

A darabot a Vörösmarty Színház igazgatója, Szikora János rendezi, aki az Árpád-ház egyik legjelentősebb uralkodójának életútját három fontos motívum - az általa kiadott Aranybulla, lánya, Szent Erzsébet élete és felesége, Gertrúd meggyilkolása - mentén igyekszik bemutatni. Mint a rendező elmondta, II. András tragikus, de egyben csodálatos életet is élt, miközben az Aranybullával "európai jelentőségű közjogi tettet" hajtott végre.

A hatodik Koronázási Szertartásjátékot a tervek szerint még négy követi a következő években, miközben csak három király - IV. Béla, Kun László, III. András - van hátra az Árpád-ház nagyjai közül. A tizedik, egyben záró színdarab egyfajta "Árpád-házi panoráma" lesz, ahol a 300 évig uralkodó család egész történetét összefoglalják.

Az egykori koronázótemplom helyén bemutatandó darabnak ezúttal is szereplői lesznek a történelmi óriásbábok, melyek addig is minden szombat este felvonulnak Székesfehérvár belvárosában. Mint a Koronázási Szertartásjáték honlapjáról megtudtuk, a tavalyi évhez hasonlóan most is hagyományőrző csapatok kísérik végig a Fő utcán az immár 19 tagú bábcsoportot, és bemutatókat is tartanak: a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, a Csőszi Történelmi, Haditorna és Hagyományőrző Egyesület és a Bandiera zászlóforgató, zászlódobáló csoport tagjai alkotják a menetet.

A Koronázási Szertartásjátékban egyébként statisztaként határon túli gyerekek is bekapcsolódnak majd. Újdonság, hogy az idei szertartásjáték majdnem egy órával korábban kezdődik: a közönség részese lehet annak a királyi felvonulásnak, amely a koronázótemplomba tart, II. András és felesége, Gertrúd az udvartartás kíséretében vonulnak a bazilikába, majd kezdetét veszi a színdarab.