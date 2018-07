Újra lesz családbarát piknik Szolnokon, a repülők árnyékában

A tavalyi hagyományteremtő után az idei, második RepTár Piknik rengeteg új élményt tartogat.

A meglévő élményelemek, a 4D mozi, a MiG-29 szimulátor, a Jak-52, MiG-21 pilótapont mellett kipróbálható lesz a Mi-24, Mi-8P, és egy MiG-21-es pilótafülke is. A Hangár épületben Gamer Zónát alakítanak ki a Play IT szervezőivel.

Lesz drónreptetés, RC tank bemutató, és idén is meglátogatják a RepTárt a kisteleki veterán motorosok. A bátor látogatók akár több tíz méter magasba is emelkedhetnek a darumadárral.

A tavalyi sikerre való tekintettel az idén is a Felelős Szülők Iskolájaval szorosan együttműködve látványos és tartalmas élményprogramokat is kínálnak. Örök siker többek között a színes óriás játék, a kooperációs ernyő. Fiatal, jókedvű animátorok moderálásában egy hatalmas 7 méter átmérőjű szivárványszínű kooperációs ernyővel és különböző nagymozgásos élménypedagógiai feladatokkal invitálnak majd egyszerre akár 25-30 résztvevőt is közös játékra.

Lesz "érzékenyítő kutyás bemutató", ahol a gyerekek megtudhatják, hogy a terápiás kutyák miben segíthetnek a fogyatékossággal élő embereknek, illetve különböző játékos, ügyességi feladatokban vehetnek részt.

Sokak kedvenc számítógépes játéka, az Angry Birds a 3 dimenziós valóságban is megelevenedik majd a nap folyamán. Igazi csapatjáték lesz ez, ahol mindenki egy-egy karakter bőrébe bújva, a saját mozdulataival irányíthatja a szereplőket. A Katonai Emlékpark Pákozd munkatársainak jóvoltából pedig Raptor lézerharcban, kézigránát dobó gyakorlaton, alaki kiképzésen és egy huszárságtörténeti vetélkedőn is részt vehetnek kicsik és nagyok egyaránt.

A Vagon színpadon a Három bajusz gazdát keres címmel egyedi interaktív műsorban vehetnek részt a bátor vállalkozók –Víg Balázs kortárs író előadásában, aki a saját meséjét kelti életre, drámapedagógiai játékelemekkel, sok nevetéssel és szerepjátékkal. Délután 14 órakor szintén Vig Balázs előadásában a Puszirablók című könyv alapján játékos, dramatizált előadást láthat a nagyérdemű.

Déltől a Rámpás rakodó épületben Dolák-Saly Róbert lép fel Családi gumiszoba című gyermek és családi műsorával. A gyerekeknek szóló előadás egy játékos, interaktív, sajátosan Dolák-Salys humorba ágyazott koncert, amelyen a felnőttek is jól szórakoznak.

A nagyobbacskák kipróbálhatják a szolnoki Kölyökpark jóvoltából a német tervezésű Quadro nevű tervező játékot, melynek lényege a kreatív gondolkodás fejlesztése. Tervezés, építés, játék - Kreativitás, térlátás, mozgás.Egyedülállóan kreatív és komplex német játék, melynek elsődleges célcsoportja a 2-12 év közötti korosztály. A „Create and Build" típusú játékrendszer modulokból és elemekből áll, szinte korlátlan variációs lehetőségekkel. Az számítógépes világban online megtervezett bármilyen eszközt – repülőt, autót, stb. – a valóságban , ott helyben is megépíthetnek a vállalkozó kedvű gyerekek.

A gyermekek által is nagyon kedvelt digitális tartalmak is elérhetőek lesznek a RepTár Pikniken, hisz az oly közkedvelt Da Vinci Tv ismeretterjesztő filmjeit is megnézheti a nagyközönség a konferenciateremben.

A RepTár Piknik reggel 9-től 19 óráig fogadja a látogatóit.

A belépő 1500 forintba kerül, 6 év alatt és RepTárs klubkártyával rendelkezők számára díjmentes.

A VIP belépőjegy: 6900 forint (kizárólag elővételben vásárolható meg), a jegy tartalmazza a belépőjegy árát és korlátlan élményelem használatot – kivéve a MiG-29-es szimulátort –, valamint elsőbbségi lehetőséget a Gamer pontnál.

2018. július 6-án, a RepTár piknik előestéjén Rúzsa Magdi ad élő nagykoncertet; kezdés: 20.45-kor.

További információ a honlapon és a közösségi oldalon.