A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar 60 éve játssza a legszebb Beethoven-darabokat Martonvásáron. És ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy idén nyáron is július utolsó három hétvégéjén töltik meg muzsikaszóval a Brunszvik-kastély parkját.

Az idei martonvásári koncertsorozat nem csak a koncertprogramok miatt különleges. Éppen 60 éve annak, hogy a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével először csendültek fel Beethoven darabjai a Brunszvik-kastély parkjában. A parkban egyébként Beethoven is többször megfordult, ezért hallgathatják a zenekedvelők júliusban csak az ő műveit.

A koncertek érdekessége, hogy a népszerű művek mellett, ritkábban hallható dallamok is felcsendülnek. Ilyen például az Ah, perfido! koncertária, amelyben Rálik Szilva, a Magyar Állami Operaház egyik vezető drámai szopránja is énekel, és amelyet a zeneszerző rendkívüli énekes virtuozitást igénylő alkotásaként tartanak számon. De hallható lesz a Hármasverseny és a Kismartoni mise is, melyet a kórusával közösen ad majd elő a zenekar.

A Nemzeti Filharmonikusok hagyományos, martonvásári Beethoven sorozata július 14-én kezdődik. Az első hangversenyen Beethoven ún. középső alkotói periódusának emblematikus műveit hallhatják. A koncertsorozat nyitóelőadásán a Nemzeti Filharmonikusokat Bogányi Tibor vezényli, közreműködőként pedig a mindössze húszéves Devich Gergelyt hallhatják majd, aki az utóbbi években vált csodagyerekből fényes jövő előtt álló gordonkaművésszé.

A martonvásári Brunszvik-kastély A kastély ma a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának otthona, jelenleg rekonstrukció alatt áll. Az akadémia agrárkutatásait bemutató látogatóközpont 2018 őszén nyitja meg kapuit. A kastély parkja és a Beethoven Múzeum azonban a munkálatok ideje alatt is zavartalanul látogatható. Az angolpark nyáron minden nap 8-18 óra között, téli időszakban 8-16 óra között tekinthető meg, a Brunszvik utca 2-es szám alatt. A felnőtt belépő 750 forint, a gyerek és nyugdíjas jegy pedig 350 forint.

A martonvásári koncertsorozat 60. évfordulóját július 28-án ünneplik. A koncertek és a gyerekprogramok már délután elkezdődnek. A Szent Anna Templomban a Nemzeti Énekkar, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban a Grazioso Kamarazenekar, a Kastély Előadótermében Kolonits Klára ária-délutánja, a platánfa alatt pedig rézfúvós zene várja a közönséget. Ezek a programok vezetik fel az esti hangversenyt, ahol Hamar Zsolt dirigálásával Beethoven C-dúr zongoraversenye és C-dúr miséje hallható majd. A jegyárakról és a programról bővebben itt olvashatnak.