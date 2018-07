Fesztiválhangulattal várják a lovak szerelmeseit Pomázon

Esti tábortűzzel és indián dobkoncerttel veszi kezdetét július 4-én az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokság Pomázon. A hétköznapok látványos lovasíjász bemutatókkal telnek, hétvégén

pedig igazi fesztivál hangulattal várják a vendégeket - olvasható a I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokság közleményében

Szombaton megcsodálhatják a Csókakői Hun-ok harcászati bemutatóját, akik többek között hun

ételfőzéssel készülnek, de lesz karikás ostor bemutató, és a lóidomítás művészetével is

megismerkedhetnek a résztvevők. Este pedig látványos tűz-show, valamint magyar táncház fogadja a

jelenlévőket. Vasárnap különleges solymászbemutatót láthatnak, melyet mezopotámiai zenével kísérnek.

A gyerekeket külön programokkal várják

Nyeregbe szállhatnak, kedvükre lovagolhatnak és íjászkodhatnak is a hétvégén. Ha kedvük tartja akár óriás buborékokat fújhatnak, de belekóstolhatnak a nemezelésbe is. A legkisebbeket mindemellett arcfestés várja. De lesz kirakodóvásár kézműves termékekkel, és a hagyományos lovas kellékeket is megtalálják az árusok asztalain. Az eseménynek július 5. és 8. között a pomázi Magyar Vár Tábor ad otthont.