120 méter hosszú tujarengetegben nyílt meg Mór első élménylabirintusa

Megnyílt Mór és környéke első élménylabirintusa, Hétkúton. A Hétkúti Tekergő tujarengetegében 120 méter hosszan és 35 méteres szélességben garantálják a kalandos bolyongást.





A Möllmann Ház régóta sokat tesz a város és a környék turizmusáért, az utóbbi évtizedekben több színes programot és rendezvényt is szerveztek. A labirintus azonban amolyan utolsó ötletként villant be, ugyanis a móri kertészet másfél évtizede ültette el az akkor még pici tujákat; a területet csak később vásárolták meg a Möllmann Ház tulajdonosai. Egy ideig azt sem tudták, hogy mi legyen vele, még a kivágás is szóba került, de aztán jött a labirintus ötlete és végül belevágtak a megvalósításba – olvasható a Minalunk.hu móri oldalán.

Miután kivárták, hogy a terület tujái több méter magasra nőjenek, jöhetett a ritkítás és az ösvények kialakítása. A 120 méter hosszú és 35 méter széles tujarengetegben tíz mesefigura várja a látogatókat, ezeket lehet megtalálni, ha útnak indulnak.

A programot főként gyerekes családoknak, nagyszülőknek unokákkal, iskolai csoportoknak, erdei iskolásoknak vagy nyugdíjas csoportoknak ajánlják, a hét bármely napján, de érdemes előzetesen bejelentkezni.