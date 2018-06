Megnyílt hazánk legkisebb vasútállomása

Januárban írtunk arról, hogy átadták Magyarország legkisebb szállodáját, most pedig itt a hír, hogy a MÁV is bázist nyitott a Minipoliszban. Így a legkisebbek már a vasút világába is beleshetnek, miközben azt is kipróbálhatják, milyen érzés mozdonyvezetőnek vagy forgalmi szolgálatosnak lenni - olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közleményben.

A budapesti Király utcában található Minipolisz világában a 3-12 éves gyerekek játék közben ismerkedhetnek meg a számukra elérhetetlen dolgokkal. A MÁV-csoport standján például az animátorok segítségével azt is ki lehet próbálni, hogyan lehet menetjegyet váltani az automatából.

Még vonatot is vezérelhetnek

A standon látható egy FLIRT motorvonat alapján készült fehér-kék-sárga színezésű vonatmakett, melynek elejére világítótestek, ütközők és feliratok kerültek. A vezetőfülke belseje szintén a FLIRT szerelvényt idézi, különféle kapcsolók, szabályzók, kijelzők, műszerek és telefonok találhatók benne. A nyomógombokkal a külső fényeket, a belső világítást, a fehér reflektorfényt, a piros zárófényt, valamint a mozdonykürtöt is működtetni lehet. A fülke külső oldalának felső részén ledes mátrix kijelzőn jelenik meg a járat útvonala. A kijelző felirata szintén a vezetőfülkéből változtatható. A kis vasutasok a motorvonatot kezelőkar segítségével vezérelhetik, az indulást, a lassítást és a fékezést is irányíthatják.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Narancsos fülkeforradalom az IC-kocsikon

A vezérlőpult központi felületére nagyméretű kijelző került, amelyen nyomon követhető egy vonat útja a FLIRT-től alig pár méterre található terepasztalon haladó szerelvény beépített kamerája segítségével. A vonat előtt működő sorompórendszert alakítottak ki, vasúti jelzésekkel, andráskereszttel, sorompókarokkal, fény- és hangjelzéssel. Az átkelőhelyet ugyanolyan útburkolati jelekkel látták el, mint a valóságban. A forgalmi iroda pultján beállítható a vonat útvonala a terepasztalba épített váltókkal; innen kezelhető a makettvonat előtti fénysorompó is. A terepasztalon irányítható egy másik szerelvény és az állomás lámpafényei is. A vezetőfülke és a forgalmi iroda között telefonos kapcsolatot építettek ki. A terepasztal állomásépülete 3D nyomtatás segítségével készült