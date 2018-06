Ilyen színes lett a város közepére tervezett pop up pihenőpark

Tavaly nyáron nyílt először pop up, vagyis átmeneti jelleggel működő pihenőpark a Városháza téren. Az idei évre azonban művészeti arculatváltáson esett át a terület, és ezúttal a sport került a középpontjába.

A pop up pihenőpark idén is elsősorban annak a Hello Wood csapatának az ötleteiből alakult ki, amely két éve Debrecenbe tervezett világító utcabútorokat, három éve Európa legnagyobb gyertyainstallációját építette meg a Várkert Bazárban, és szintén ők voltak azok, akik az Erzsébet térre egy 30 négyzetméter alapterületű óriási karácsonyfát építettek, amelynek belsejébe még egy kilátót is applikáltak.

A kreatív közösségi építész-csapat azonban még a tavalyinál is lendületesebb formában gondolta újra a parkot. A már korábban is mozgalmas felületeket és árnyékolókat kibővítették a foci vb-t megidéző lelátó installációval, valamint a korábbi évhez képest jelentősen megnövelték az ülő és árnyékoló felületeket, amiket növényekkel és esti fényekkel is kiegészítettek - olvasható a szerkesztőségünkbe érkezett közleményben.

Az idei év különlegességeként - utalva Budapest 2019-es Európa Sportfővárosa címére - a sportolás, a szabad levegőn mozgás került a középpontba. A teqball (ez egy hajlított pingpongasztal-szerűség, amin lábtengóznak) és a ping-pong asztal mellé idén már egy olyan tornapálya is került, amit amatőr és profi sportolók is használhatnak. Az utcai sporteszközöket is fejlesztő HardBodyHang által tervezett és kihelyezett street workout eszköz lehetőséget ad a közösségi sportolásra a város szívében.

Ahogy tavaly, úgy idén is egy magyar startup, a Platio fejlesztett egy speciális, járható okosburkolatot, amely a napsugárzás energiáját alakítja elektromos árammá. Így a parkban pihenők bármikor helyben termelt zöld energiával tölthetik fel mobiltelefonjaikat és laptopjaikat.