Szedjen levendulát a fertődi Esterházy-kastély gyönyörű kertjében!

Nemrég írtunk arról, hogy a hirtelen jött nyár miatt nemcsak a kérészek násztánca a Tiszán, de a levendula virágzása is hamarabb kezdődött idén. Akkor a tihanyi Szedd magad akciókat említettük, de közben már a fertődi levendulagyűjtés időpontjai is felkerültek az Esterházy-kastély weboldalára.

Esterházy „Fényes" Miklós egykori birtokán keddtől szombatig várják levendulaszüretre a virág kedvelőit. A kastély kertje június 19-e és 22-e között délelőtt 10-től délután 6 óráig tart nyitva, szombaton egy kicsit rövidebb ideig, 16 óráig lehet levendulát gyűjteni festői környezetben. A levendulaszüretre a belépő díja 500 Ft, amely tartalmazza a pénztárban és a Gyógynövénykertben is megváltható arató tasakot.

Ingyenes kézműves foglalkozáson is részt vehet

Erre pedig keddtől-péntekig délutánonként 3 és 5 óra között, a Marionettszínház büféjében van lehetősége. Amennyiben csatlakozik a „Legyél Te is virágkötő" foglalkozáshoz, akkor készíthet lakás-díszeket, mutatós virágcsokrot vagy akár levendula párnát is.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy levendulát kizárólag az előzetesen megvásárolt arató táskába lehet szedni, más tárolóeszköz (zacskó, táska, zsák, doboz, stb.) használata nem megengedett. A legjobb, ha visz magával metszőollót; ha azonban otthon felejtené, adnak egyet a helyszínen. Kézzel viszont ne gyűjtse a levendulát, mert ezzel árthat a növénynek!

Hogy mi mindenre jó a levendula?

Hajöblítésre, lábfürdőre, ételízesítésre, de akár a reggeli kávéját is megbolondíthatja vele. De jól jöhet egy stresszes nap után is, az illata ugyanis nyugtató hatású. Így aztán akár alvászavar esetén is szagolgathatja - a szakemberek szerint elűzi az alvatlanságot.