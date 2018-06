Boszorkánytúra a csillagos égbolt alatt denevérgyűrűzéssel

A bőregerek és villancsók birodalmába kalauzolja a családokat az a túra, amelyre június 22-én kerül sor a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban.

Amikor lemegy a nap és a madarak is nyugovóra térnek, megindul egy második „műszak" az erdőben. Apró neszek jelzik, hogy a denevérek vadászkörútra indulnak. A program alkalmával egész estés denevérgyűrűzést tartanak a Jági-tó partján, így testközelből is megismerkedhetnek a nemzeti parkba látogatók ezekkel a különleges – azonban sokszor félreértett – apró lényekkel. A sötétség beálltával az érdeklődőkkel rövid sétát is tesznek az erdőben, hisz ebben az időszakban látható egy másik különleges jelenség, a szentjánosbogarak tánca.

A programra előzetes bejelentkezés szükséges, a részleteket itt találja.