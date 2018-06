Családbarát Múzeumok éjszakája várja a látogatókat Szolnokon

Tárlatvezetések, csillagles, alkonyi vártúra, kézműves foglalkozások, koncertek szerepelnek a múzeumok éjszakája szolnoki programjában.

Az idei a családok éve, ezért június 23-án, szombaton a szolnoki Damjanich János Múzeumban délutántól hajnalig több, a család tematikáját érintő tárlatvezetést tartanak a múzeum szakemberei.

Tárlatvezetésen tekinthetik meg a látogatók az állandó kiállításokon kívül Az avar kor - Madártávlatból című időszaki kiállítást, és a régészet kedvelői előzetes regisztrációt követően alkonyi vártúrán is részt vehetnek. Több zenei programmal is készülnek a szervezők: fellép a Szakajtó Szolnoki Népzenei Műhely, a Rongyszőnyeg zenekar, a Virágom Együttes, valamint Marik Laura is. A szolnoki Musicum zenekar koncertjén Szörényi Levente dalai és a Beatles legismertebb slágerei lesznek hallhatóak, majd tánczenével is szórakoztatják a résztvevőket. Sötétedés után a múzeum díszudvarán Nagy Katalin Matild grafikusművész és Danyi Zsuzsanna mesemondó homokanimáció-bemutatóján vehetnek részt az érdeklődők.

Az idei rendezvényen is lesz kézműves termékek vására, valamint kézműves foglalkozásokat is tartanak. Június 20-án, szerdán folytatják a Tabáni mesék című programsorozatot a Tabáni Tájházban. A negyedik alkalommal megrendezendő programon a múzeum munkatársai színes előadásokon mutatják be a hajdani városrészt. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A Múzeumok éjszakája programsorozat mintegy húsz szolnoki, valamint a rákóczifalvai helyszínére való könnyebb eljutást buszkörjárat fogja biztosítani. A részletes programleírás itt található.

Az esemény idején a MÁV-Start Zrt. 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít az utasoknak.