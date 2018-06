Új csúszdapark nyílik a mezőkövesdi fürdőben

Június 16-tól vehetik birtokba a fürdőzők a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben kialakított új csúszdaparkot. A tavaly átadott fedett élményfürdő után ezúttal 728 méternyi új csúszdapályát alakítottak ki, amelyen egy időben nyolcan csúszhatnak le, majd csobbanhatnak a medencékben.

A szerkesztőségünkbe érkezett közlemény szerint a legbátrabbak az indítótornyot fogják szeretni, amelynek tetejéről csúszógumikkal vághatnak neki a varázsalagútnak vagy az ingának, de hasonlóan izgalmasnak ígérkezik a középső szintről elérhető anakonda és ufó testcsúszda is. Akik pedig nagyon akarják, azok az időmérő szerkezettel ellátott, négypályás versenycsúszdán mérhetik össze tudásukat. A Zsóry-fürdőben a nyári és a téli időszakban is üzemelnek a gyerek- és élménymedencék, de mostantól néhány csúszdát is négyévszakossá tettek.