A város, ami gyerekekkel is nagyot szól: Valencia

Valenciát korábbi cikkünkben bemutattuk, mint Spanyolország titkos ászát, de nem tudunk szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy rendkívül családbarát úti cél. A városban a legnépszerűbb látnivalók is sétálható távolságokra vannak egymástól, az emberek jókedéllyel adnak utat a babakocsiknak, a boltosok pedig bármikor szívesen lekötik a gyerkőcök figyelmét, amíg a szülők válogatnak. Vannak strandok, a város építészete lenyűgöző, és itt található Európa egyik legjobb tengeri akváriuma is. Sőt, még a kaja is csodás! Kizárt, hogy itt bármiért is húzzák a szájukat.

Valenciában nagyot dobott az életminőségen, amikor elterelték a Turia folyót, hogy a helyét a medrében egy 9 kilométer hosszú park vegye át. Ezt a pompás parkot ráadásul az az extra dobja fel, hogy az egyik végén egy világszínvonalú akvárium, a másikon pedig egy állatkert van.

Történelmi kalandozások

Az 1392-ben épült Torres de Serranos egy gót stílusú városkapu, a város legrégebbi és legjobb állapotban fennmaradt műemléke. Valaha tizenkét ilyen kapu volt, most már csak ez és a Torres de Quart maradtak fenn.

Travelo-tipp Egy dologról ne feledkezzen meg, és ez a délutáni szieszta. A spanyolok ezt a témát olyan komolyan veszik, hogy még alvási versenyeket is rendeznek, úgyhogy a város tényleg kihaltnak tűnik a délután néhány órájában. Pontosabban kétféle sziesztáról beszélhetünk: az üzletek (kivéve a nagy bevásárlóközpontokat) délután fél kettő és fél hat között zárva tartanak. Az ebédidő viszont éppen ekkortájt van, nagyjából délután kettő és négy óra között. Utána bezárnak az éttermek, és csak este nyolc óra körül nyitnak ki újra! Egy dologról ne feledkezzen meg, és ez a délutáni szieszta. A spanyolok ezt a témát olyan komolyan veszik, hogy még alvási versenyeket is rendeznek, úgyhogy a város tényleg kihaltnak tűnik a délután néhány órájában. Pontosabban kétféle sziesztáról beszélhetünk: az üzletek (kivéve a nagy bevásárlóközpontokat) délután fél kettő és fél hat között zárva tartanak. Az ebédidő viszont éppen ekkortájt van, nagyjából délután kettő és négy óra között. Utána bezárnak az éttermek, és csak este nyolc óra körül nyitnak ki újra!

Ezekre bármikor felmászhatunk; a legjobb vasárnap, amikor ingyenes a belépés (hétfőn viszont mindkettő zárva tart). A Torres de Serranos-ról az egyik irányban az óvárost, a másik irányban a parkot és a Szépművészeti Múzeumot láthatjuk – összességében pazar a kilátás a tetőről. Az innen délre vezető utak egyenesen a Plaza de Virgen-hez és az óváros szívéhez, az El Carmen negyedbe tartanak.

Utóbbitól a Torres de Quart tornyai 15 percnyire találhatók, és 1450 körül épültek. A kapu alatt átvezető út szintén a Plaza de Virgen-hez vezet (tíz percnyire) a Plaza del Tossal-on keresztül, melyen számos remek tapas étterem található. Ugyanez az út később Carrer del Cavallers névre változik, és itt található a Játékkatonák múzeuma.

Utóbbiban több mint egymillió játékkatona várja a látogatókat egy fedél alatt – egyszerre nagyjából nyolcvanezret tudnak kiállítani. Ne unalmas üvegtárlókat képzeljen el: a katonák csatajeleneteket mutatnak be, különféle minifegyverekkel, az ókori Rómából, Egyiptomból, az azték birodalomból - de még a második világháborúból is. A kényesebbek kedvéért eláruljuk, hogy akadnak itt meztelen rabszolgák, és néhány vérszomjasabb jelenet is – Attila hun király például egy ellenfele fejét tartja épp a kezében. A L'Iber Museo de Los Soldaditos de Plomo jelenleg csak szombaton és vasárnap tart nyitva, és a legtöbb múzeummal ellentétben vasárnap sem ingyenes, de bőven megéri megnézni. Részletesebb információkat itt talál róla.

Az óváros szíve, a Plaza de la Virgen köré szerveződött El Carmen negyed girbegurba utcácskáival kihagyhatatlan látnivaló, ha szeretné, hogy a gyerekek magukba szívjanak valamit a hely szelleméből is. Itt nincs más dolga, mint sétálgatni, csodálni az épületeket, néha megállni egy fagylaltra vagy étkezésre.

A Fallas Múzeum

Úgy tartják, gyerekekkel a legjobb a Fallas fesztivál idején érkezni a városba, de erről az idén már lemaradtak (hagyományosan márciusban tartják). Nem kell csüggedni, hiszen mint egy korábbi ajánlónkban megírtuk, a fesztiválra készült legjobb papírmasé-óriásszobrokat a Fallas múzeumban megőrzik és folyamatosan kiállítják (a többit bizony elégetik; a hatalmas máglyák a fesztivál részét képezik). Sajnos angol nyelvű magyarázatok a szobrokhoz nincsenek, így érdemes egy kis előtanulmánnyal érkezni.

Ha nem is ugyanezen a helyszínen, de megtekinthetők azok a műhelyek is, ahol a fesztiválos készülődés zajlik. Ezek a hatalmas bábuk ugyanis akár egy egész éven át is készülnek az északnyugati Ciutat Fallera negyedben, a városközponttól 30-45 perces buszútra. A művészek barátságosak és akad köztük olyan is, aki az apja és nagyapja örökségét viszi tovább. Bár közvetlen a Fallas előtt látványosabb lenne a látogatás, nyáron sokkal nyugisabb környezetben figyelhetjük meg a munkát, mint a szoros határidő előtti hetekben, hónapokban. Bővebb információt a negyed közösségi oldalán talál.

A legjobb kirándulás Valenciából Ha mondjuk egy egész hetet töltenek a térségben, a nagyvárostól csupán másfél órányira van Benidorm, tele gyerekbarát attrakciókkal. Ezek közül a legjobb a Terra Mítica élménypark, Európa egyik legizgalmasabbja, de a vízi vidámparkok és a természettudományos kiállítások is érdekesek. Ha mondjuk egy egész hetet töltenek a térségben, a nagyvárostól csupán másfél órányira van Benidorm, tele gyerekbarát attrakciókkal. Ezek közül a legjobb a Terra Mítica élménypark, Európa egyik legizgalmasabbja, de a vízi vidámparkok és a természettudományos kiállítások is érdekesek.

A legjobb (irodalmi) játszótér

A szülőknek egészen biztosan ismerős a Gulliver utazásai című könyv, melyben a több száz apró emberke megkötözi a hatalmas Gullivert. A főhősről elnevezett parkban a gyerekek egy óriás Gulliverre mászhatnak fel – épp úgy, mint a könyvben. A park a Jardines del Turia-n belül található, azaz a Turía folyó medrében kialakított parkban.

A közelben további bolondos attrakciók várnak felfedezésre: Valencia egy miniatűr modellje, egy minigolf-pálya, egy nagy sakktábla és egy gördeszkás park. A Gulliver Park minden nap délelőtt 10 és este 8 között tart nyitva – de szerintünk érdemesebb egy hétköznap, a délutáni szieszta alatt érkezni.

Travelo-tipp Hogy mi a legjobb Valenciában? Hát az, hogy a városközpontból fél óra alatt remek strandokon találhatjuk magunkat. Remek? Spanyolország a papírformának megfelelően Hogy mi a legjobb Valenciában? Hát az, hogy a városközpontból fél óra alatt remek strandokon találhatjuk magunkat. Remek? Spanyolország a papírformának megfelelően idén is tarolt a kék zászlós strandok versenyében , és a legjobbak közül nem egy éppen Valencia körzetében található.

Töltsenek egy napot a Művészetek és Tudományok Városában!

A Turia park mintegy kilenc kilométer hosszú, az egyik végén Valencia legmenőbb épületei találhatók – olyan érzés köztük járni, mintha egyenesen a jövőbe érkeznénk. Az Oceanogràfic, Európa legnagyobb akváriuma több mint 500 fajnak ad otthont, ez volt az egyik forgatási helyszíne a 2015-ben készült Holnapolis című filmnek is. A Príncipe Felipe Tudományos Múzeum pedig a gyerekeknek kínál mindenféle interaktív mókát.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Ezekért utazzon idén nyáron Spanyolországba!

A híres Hemisfèric épületben – mely simán elmenne egy James Bond filmben is – planetáriumot találunk, de van itt IMAX mozi is, melyben naponta legalább egy film kifejezetten a gyerkőcöknek szól.

A komplexum épületei között található az Umbracle elnevezésű park, amely valójában egy gyalogösvény a Hemisféric és a Tudományos Múzeum között, remek helyszín a fotózáshoz.

Ha pedig a Turia park másik végét veszi célba, a Bioparc állatkerthez jut. Ami igazán különlegessé teszi, hogy a tervezők igyekeztek a ketreceket és kerítéseket lehetőleg mellőzni, így egészen természetesnek ható környezetben, sokszor testközelből figyelheti meg az állatokat – a nagyon barátságos természetű gyűrűsfarkú makik esetében ez nem is túlzás.