A legcukibb digitális túra két kisiskolás kalózhajóján

2017 májusában egy skót testvérpár egy kis kalózhajót indított útnak Aberdeenshire-ből, melyet a tengerben hányódó, palackba zárt üzenetek romantikája ihletett.

A nyolcéves Ollie és a hatéves Harry Ferguson arra volt kíváncsi, hogy kis hajójuk meddig jut el az óceánon – írja a Lonely Planet News. Az ötletesen Adventure ("Kaland") névre keresztelt lélekvesztő már egy éve hányódik a habokban. Először Skandinávia felé vette az irányt, most pedig az Atlanti-óceán déli részén halad az amerikai kontinens partjai felé.

A GPS-szel felszerelt kalózhajó kalandjait egy erre a célra létrehozott honlapon követhetik nyomon az érdeklődők. Időközben a nagy utazásra a hajócskát kissé átalakították, hogy még jobban ellen tudjon állni az elemek csapásainak. Merthogy néha partra is vetődik: Dániában egy család már készített vele közös szelfit, mielőtt visszabocsátották a tengerbe, innét tovább Svédországba ment, ahol faágak között volt elakadva, amikor egy hölgy rátalált. Mielőtt újra vízre tette volna, ő is végzett rajta javításokat. A hajó legközelebbi "megállója" Norvégia volt.

Emiatt is jutott végül el a hajó a déli Atlanti-óceánra, ugyanis felfigyelt rá egy norvég hajótársaság, és felajánlotta, hogy magával viszi, majd ott újra vízre bocsátja - így is tettek százötven kilométerre Mauritánia partjaitól. Azóta a hajó már a Karib-tengert is megjárta, és mivel érdeklődők fölérepültek és megvizsgálták, kiderült, hogy még mindig büszke tartással szeli a habokat. A fiúk közösségi oldala egyébként azt dokumentálja, hogyan valósítanak meg összesen ötszáz kalandot - ugyanitt teszik közzé a kalózhajó történetének legújabb epizódjait is.