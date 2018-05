Megnyílt a Holnemvolt Vár, az Állatkert új játszóparkja

Péntektől látogathatja a nagyközönség az Állatkert új játszóparkját, a Holnemvolt Várat. A másfél hektáros komplexumot kifejezetten a kisgyermekekkel érkező családok igényei szerint hozták létre. A Holnemvolt Várnak külön kapuja van az Állatkerti körúton, a műemlék körhinta mellett, de az Állatkert klasszikus területe felől is át lehet menni az új játszóparkba.

Péntektől veheti birtokba a nagyközönség is az új komplexumot. A másfél hektáros Holnemvolt Várban mesés állatok, állatos mesék, játékok és élmények sokasága várja a nagyközönséget, közülük is elsősorban a kisgyermekkel ékező családokat. Népszerű gyermekkönyv-írónknak, Csukás Istvánnak is jelentős szerepe volt a Holnemvolt Vár, különösen az annak közepén álló játszóház, a Hetedhét Palota koncepciójának kidolgozásában.

Mesés állatok

A Holnemvolt Vár területén bemutatott állatok nagy része háziállat, vagy ház körüli állat, illetve olyan állat, amely a mesékből is ismerős lehet. A Szőrmókosban az alpakákkal, a Karavánszerájnál a kétpúpú tevékkel, a Várkertben kialakított Majorságban különféle háziállatokkal, köztük magyar tarka marhákkal, gyimesi racka juhokkal, mangalica sertésekkel ismerkedhet a nagyközönség. A szomszédos Patakatlanban többek között barátságos dámszarvasok laknak, de itt kapott helyet az új állatsimogató is. A tengerimalacok számára pedig valóságos kis város épült.

Végre hely és lehetőség nyílik az Állatkert lovas hagyományainak felelevenítésére is. Tudnivaló ugyanis, hogy a városligeti intézményben már a két világháború között is lovagló és hajtóiskola működött itt, az 1970-es és 1980-as években pedig gyermekek százai ismerkedhettek a lovaglással és a lovas élettel az Állatkerti Kísérleti Gyermeklovardában. Az elmúlt években – épp a kert területének szűkössége miatt – nem sok lehetőség volt a lovas hagyományok feltámasztására, ápolására. Most viszont a Holnemvolt Vár részeként megnyílik a Nyíhangár fedett lovardája a hozzá kapcsolódó istállóval és szabadtéri karámokkal.

Állatos mesék

A Holnemvolt Vár közepén található a Hetedhét Palota: egy olyan négyszintes, 2700 négyzetméteres oktató- és játszóház, melynek játékai és élményei ismerős állatmesék (Vuk, Mekk Elek, a Nagy Hohoho horgász, Pom Pom meséi, Süsü, a sárkány, Doktor Bubó) köré szerveződnek, sőt, Csukás István kifejezetten a Hetedhét Palotához egy teljesen új mesét is írt Brekk berek címmel. A játékok mellett a Hetedhét Palotában az adott mesékhez kapcsolódó állatok is láthatók, az egyes fajokat bemutató ismertető táblák szövegét is Csukás István szedte rímbe. A Hetedhét Palotához kapcsolódik a Frakk terem, amely az ismert mesén keresztül ismerteti meg a gyermekeket a felelős állattartással.

A Hetedhét Palotával szemközt, a Várkerben található a Szép Miklós játszótér. A Kő Boldizsár által alkotott játékok egy klasszikus tündérmese, Szép Miklós és Tündér Ilona történetének epizódjait elevenítik meg.

Élmények sokasága

A Holnemvolt Vár térségében látható sokféle állat, és a sok-sok játék mellett további élmények sokasága várja a családokat. A Macskaköves udvarban működő kézműves műhelyekben a gyerekek kipróbálhatják ügyességüket. A forgó hordó az egyensúlyérzék mókás próbája, de lehet kisvonatra ülni, vagy felülni a Vursli zóna játékaira is.

Az Állatkert különleges figyelmet fordított a régi vurstli világának és hagyományainak felelevenítésére. Mindenekelőtt rendbe hozták a régi körhintát, amelyet Schäftner Károly körhintás vállalkozó még 1908-ban építtetett (de valószínűleg már csak az 1909-es szezonban kezdték el használni). A patinás játéküzemhez utoljára két évtizede nyúltak hozzá, most viszont kívül és belül is mutatósan felújították, sőt még a hajtásrendszerét is korszerűsítették. A műemlék körhinta szomszédságában pedig további kisebb játékokat, körhintákat is felállítottak.

Ismét lehet használni a „mechánikus céllövöldét", amelynek hátfali elemei, mozgó figurái részben még Pöltl Károly száz évvel ezelőtti céllövöldéjéből maradtak ránk. Ezeket a figurákat az egykori Vidámpark működésének utolsó éveiben, évtizedeiben már egyáltalán nem használták, az Állatkert munkatársai a terület átvételekor egy raktában találtak rájuk. Azóta a figurákat felújították, és most már újra használhatók.

A régi időket idézi a kisvonat is. Az egykori Angolparkban ugyanis egy kisvonat is működött. A játékot a Vidámpark is megörökölte, de az 1970-es évek elején teljesen felszámolták. A Holnemvolt Várban viszont újra lehet kisvonatra ülni.

Nyitás pénteken, ünnepi hosszú hétvége szombattól hétfőig

A nagyközönség péntek reggeltől veheti birtokba a vadonatúj Holnemvolt Várat. Az állatkerti játszópark az Állatkerti körút felől, az utcáról is megközelíthető, a Fővárosi Nagycirkusz és a régi körhinta épülete közötti kapun át, de az Állatkert klasszikus területe felől is át lehet jönni.

A Holnemvolt Vár nyitva tartása egy kissé eltér az Állatkert hagyományos részétől, ugyanis fél órával később, 9:30-kor nyit, viszont tovább is van nyitva, hétköznaponként 19, péntektől vasárnapig pedig 20 óráig látogatható az augusztus végéig tartó főszezonban. A Macskaköves udvar kézműves programjai 10-től 18 óráig várják az érdeklődőket. Az Állatkerti belépőjegyek, illetve bérletek a Holnemvolt Vár területére is érvényesek, de lehet csak a Holnemvolt Vár területére érvényes jegyet is váltani, ami 1000 forintba kerül.

A Holnemvolt Vár megnyitása utáni első hétvégén, ami pünkösd miatt három napon át tartó hosszú hétvége, a megnyitás alkalmából további plusz programokkal várja a látogatókat az Állatkert új játszóparkja.