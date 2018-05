Éjszaka a dzsungelben, avagy a Fővárosi Állatkertben

A nyár folyamán többször is lesz éjszakai program az állatkertben, úgyhogy aki elég bátor a sötétben is a ketrecek elé lépni, annak ott a helye.

A szakvezetők bemutatják az állatkert titkait, például az állatorvosi rendelőt és a takarmánykonyhát, a gondozók egészen közelről megismertetik az érdeklődőket a legkülönlegesebb állatokkal, sőt, még az akvárium látogatók számára láthatatlan részét is be lehet barangolni. Az elmúlt évek éjszakái során a látogatók jártak már a zsiráfok fellegvárában, kézbe vehették az óriáskígyót, és megismerkedhettek Gézával, a tapírral is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Prérikutyakölyköknek örül a Szegedi Vadaspark

A programra május 17-től kezdődően kéthetente kerül sor, este hat órától fél tízig, a szeptemberi időpontokon pedig fél órával korábban kezdenek. A pontos dátumokat a Fővárosi Állatkert közösségi oldalán találja. Ha pedig nem csak az állatokra kíváncsi, hanem remek előadásokat is szeretne látni az Állatkerben, akkor a Zenés állatkerti estéken a helye, melyre nyolc alkalommal kerül sor idén nyáron.