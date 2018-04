Induljon izgalmas madárlesre a Fülemülék éjszakáján!

Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. Ezért több mint ötven helyszínen, többnyire lakott területeken vagy ezek határában várják a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni, kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét. Egy-egy rendezvényhelyszínen kézben is lehet majd látni a fülemüléket, ugyanis sok helyen madárgyűrűzés is zajlik - írja weboldalán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amely idén is a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva hirdette meg a Fülemülék éjszakája programsorozatot.

A hímek egész éjjel koncerteznek majd

Magyarországon a lakott területek bokrosaiban is gyakorinak számít a világ egyik legszebb énekhangú madara a fülemüle. Ez a verébméretű, egyszínű, barnás felsőtestű és vöröses farkú madár nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Néhány éve pl. így muzsikáltak a Margitszigeten:

A faj hosszú távú vonuló, a telet Afrika Szaharától délre húzódó területein tölti. Az első madarak már április első felében, a többség azonban április végén és május elején érkezik Magyarországra, és a hímek szinte azonnal énekelni kezdenek.

