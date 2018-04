Csütörtöktől vasárnapig Föld Fesztivál az Állatkertben

A számtalan programon túl az állatkert tavasszal született kicsinyei is lelkesen várják kifutójukban a látogatókat, hiszen a valóságos „sztárnak" számító kiselefánt és gorillakölyök mellett az elmúlt hetekben a gyűrűsfarkú makiknál, az indiai antilopoknál és a zebráknál is gyermekáldásnak örülhettünk.

Április 19-től 22-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tartanak a Föld Fesztivál programjai a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A fesztivál tulajdonképpen a Föld napjának négynapos eseménysorozattá való kibővítését jelenti, amelyben vannak hétköznapi, főként tanulmányi csoportok számára szervezett, és hétvégi, elsősorban családoknak kínált programok is. Magáról a Föld napjáról – amelyet világszerte április 22-én tartanak meg – az Állatkert már az 1990-es évek eleje óta minden évben megemlékezett, a több napos Föld Fesztivált pedig 2009 óta tartják meg a városligeti intézményben, így a mostani már a tízedik Föld Fesztivál lesz.

Az Állatkert partnerszervezeteinek jóvoltából kert több pontján változatos és érdekes programokkal várják a Föld Fesztivál résztvevőit. A tóparti sétánynál a városligeti intézmény, illetve az általa életre hívott Magyar Madármentők Alapítvány égisze alatt zajló mentő tevékenységgel, és persze magukkal a mentett állatokkal ismerkedhetnek az érdeklődők.

A Pest Környéki Madarász Kör teleszkópos madármegfigyelésre invitálja a látogatókat, az Ökocsiga Közhasznú Egyesület pedig az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos interaktív játékokkal, valamint kézműves programokkal készül. Ifjú természetőr képző is lesz a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának természetvédelmi őrszolgálata jóvoltából, a Pákásztanyánál pedig a vizek és vízpartok élővilágáról lehet érdekességeket megtudni.

A két hétvégi napon, azaz szombaton és vasárnap a fenti programok továbbiakkal egészülnek ki. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület munkatársai a vizes ökoszisztémák védelmével kapcsolatos érdekességeket mutatnak be, a Talajtani és Agrokémiai Intézet, valamint a Magyar Talajtani Társaság sátránál pedig izgalmas kísérletekre, interaktív talajtani bemutatóra lehet számítani. Lesz a magyar kutyafajtákat bemutató program is. Az ELTE Konfuciusz Intézete ügyességi feladatokon, papírhajtogatáson, kalligráfia készítésén keresztül hozza el Kína kultúráját. Az Excelsior Hegymászó Egyesület jóvoltából pedig a sziklaereszkedést is ki lehet majd próbálni az állatkerti Nagyszikla oldalán.