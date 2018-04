Induljon a legjobb családi programok nyomába a hosszú hétvégén!

Gyerekekkel a hosszú hétvége még hosszabbnak fog tűnni, ha nem sikerül napközben olyan programokat találnia, amelyek miatt aztán alaposan kifáradva dőlnek este az ágyba. Ez nem is olyan nehéz, mint amilyennek elsőre hangzik. Számtalan ötletet hoztunk az ország több pontjáról. És mivel úgy tűnik, az időjárásra sem lehet majd panaszunk, klassz kinti programokat is gyűjtöttünk.

Irány Hortobágy!

A Hortobágy nagyszerű célpont lehet, ha még sosem látta a család a mátai ménest. Április 28-án, szombaton kerül sor például a Szent György-napi kihajtási ünnepre, mely hagyományosan az első nap, amikor a tél után az állatokat kihajtják a legelőre.

De nem csak ennyiből áll a program: a Pásztormúzeumban és Körszínben Világörökségi napot tartanak (vendég a Pannonhalmi Apátság), népi játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal és kvízzel együtt. Mindehhez egy kézművesvásár is kapcsolódik a hortobágyi Vásártéren. Maga a kihajtási ünnep 14 és 16 óra között történik, amikor az állatokat áthajtják a Kilenclyukú hídon, majd többek között csikósok és fogatok bemutatójával, néptáncelőadással egészítik ki a programot. Másnap, április 29-én már kifejezetten a gyerekes családokra fókuszálnak majd. Ezekhez a programokhoz a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben itt olvashat.

Nézzenek szét Hortobágyon, a világ legnagyobb nyugiszobájában! A legnagyobb tavaszi szálló, amit minden évben több ezer költöző madár bérel ki. Hatvanezer hektárnyi füves pusztaság, amit csak ritkán hekkelnek meg fák. És legendás istállók, ahol még a lovak is magyar nótaszóra ringatják magukat - a Hortobágyot azoknak ajánljuk, akik nem tudják hol keressék azt, amiről nem is tudják, hogy elvesztették.

A játékos szórakozáshoz egy menetlevelet kapnak a családok – ha hibátlanul teljesítik a napközbeni feladatokat, a végén ajándékot kapnak. Az agyagozási lehetőség mellett többek között látványpatkolás és lóápolási bemutató is lesz.

Eplény

Eplény ezen a hétvégén igyekszik megcáfolni, hogy csak téli úti cél lehet. Az idén újabb, kétüléses felvonóval bővült a komplexum, így a libegőzés egyértelműen kihagyhatatlan programpont lesz minden családnak. A kilátás az Ámos-hegyi kilátóból pedig biztosan nem okoz majd csalódást, hiszen tiszta időben akár a Balatonig is ellátni. Az Ámos-hegyi pihenőerdőben egyébként több, gyerekekkel is teljesíthető bicikliút kanyarog. Minden út a völgybe vezet, a libegő bringásokat is szállít, tehát semmilyen kifogás nem lehet a sportolás ellen.

A Kalandhegyen ezenkívül egy kis trambulin, ugrálóvár és mezítlábas ösvény várja a látogatókat, de ha ezt a programot választja, a fókuszban egyértelműen a természet és a kirándulás áll. A Kemencés büfében egyébként street food hangulatú ételekkel készülnek, és Eplény a Balatontól csupán 40 kilométer, ha esetleg oda tenné a család a bázisát a hosszú hétvégére.

Füzér

És most megint ugorjunk egy nagyot az országban: egyenesen Észak-Magyarországra. A határszélen található Füzér, és annak szép állapotú vára, ahol egyértelműen a gyerekeket várják a hosszú hétvégére, ugyanis Apródképző Napokat szerveznek. Aki kíváncsi rá, milyen volt a gyerekek élete 500 évvel ezelőtt, annak itt a helye. A kislányok eredeti kódexből származó tánclépéseket gyakorolhatnak, a kisfiúkból pedig természetesen a névadó apródokat képzik majd. Kiderül majd, milyen játék az a mocsárkocka, illetve hogyan működött a harci csép, a pika vagy a csatacsillag. A szervezők azt ígérik, néhány Mátyás korabeli szakállas puskát is elsütnek. Bővebb részleteket az esemény közösségi oldalán talál.

Ha ezt a térséget választja, összekötheti a programot egy aggteleki kirándulással is: április 28-án ingyenesen látogatható a Boldogkőváraljai Tájház, és egy 8 kilométeres „erdőkóstoló" túra is indul a Baradla-barlang elől, amelynek során vadon termő növényeket is ízlelhetnek a túrázók. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Ha pedig hiányzik a város, Miskolcot minden időben jó szívvel ajánljuk, az állatkertben pedig többek között cuki perzsaleopárd-kölyöknek örülhet a család.

Őrség

A természet és a magyar folklór szerelmeseinek nem kell bemutatni az Őrséget. A hosszú hétvégén Pannon Természeti Élménynapok zajlanak (ennek egy állomásáról már írtunk kőszegi ajánlónk kapcsán). A Burgenland Turizmus és a Nyugat-dunántúli nemzeti és natúrparkok határon átnyúló, szezonnyitó programsorozata ez; április 27. és 29. között 75 egyedülálló és izgalmas természeti élményben lehet része az ide látogatóknak négy nemzeti parkban (Neusiedler See – Seewinkel, Fertő-Hanság, Balaton-felvidéki, Őrségi), tíz natúrparkban és számos tájvédelmi körzetben.

Ami az őrségi programokat illeti: az április 28-i Családi élménynap Szalafő-Pityerszeren zajlik majd, az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél, ahol európai bölényekkel és eurázsiai vadlovakkal ismerkedhetnek a családok. A levegőben mindeközben a kemencékből őrségi „kerek perec" illata száll majd, melynek formázásában a látogatók is segíthetnek, illetve megnézhetik, hogyan sajtolják a tökmagolajat. Ugyanitt esti programra is visszavárják a családokat: 19 órától a pajtában vetítés keretében ismerkedhetnek az éjszaka állataival, aztán szakvezetéses túrán élőben is megpróbálhatják elcsípni őket.

Április 29-én 10 órai kezdettel 12 kilométeres gyalogtúrára várnak mindenkit, melynek kiindulópontja Felsőszölnök, végpontja pedig a János-hegy. Mivel ez egy határon átívelő programsorozat, ne lepődjön meg, ha menet közben Szlovéniában találja magát. Április 30-án pedig a szentgotthárdi Gotthard Hotel & Therme elől 58 kilométeres indul kerékpártúra.

Szalafőn május elsején „Májusfa-állítás és babos-nap" a program. A fent leírt program többségén ingyenes a részvétel; a túrákra, a szakvezetésre előzetes regisztráció szükséges itt (a lap alján található űrlap kitöltésével). A térségben járva érdemes még megnézni a különleges fényjátékot a veleméri templomban (melyről bővebben itt írtunk), és járni mellette egyet a Sárgaliliom tanösvényen. Márokföldön is csuda kellemes élményben lesz része kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ha kipróbálják az energiaparkot, melyet szintén a fenti cikkünkben ajánlottunk.

Szentendrei Skanzen

Hasonló életérzés, csak egy kicsit közelebb a fővároshoz: a szentendrei Skanzen minden ünnepkor készül valamivel, így most sem fut lesre, aki ezt választja családi programnak a hosszú hétvégére.

Ezúttal a hatvanas évek világába kalauzolják a látogatókat a Víg majálison (április 30-án és május elsején): visszahozzák a korszak játékait, felszállhatunk a Skanzen Roburra, és korabeli vurstliban mulathatunk (körhinta, céllövölde, horgászós játék). Lesz diavetítés korabeli rajzfilmekkel és májusfát is állítanak. Az „Átváltoztatjuk" portán bárki kaphat korabeli frizurát, sminket és ruhát. Május elsején fellépnek Tolcsvay László & FG-4 Illés - Fonográf Emlékzenekar, 2006 óta formáció, és a The Qualitons & Németh Juci. Jegyekről bővebben a rendezvény közösségi oldalán olvashat.

Plusz tipp esős napokra

Future Park az Andrássy úton: Játszva tanul a család

Valószínűleg nem sokan tudják, hogy a valaha volt Párisi Nagyáruház egészen új köntösben éled újjá évtizedes álmából, ráadásul éppen április 28-án. Az Andrássy út 39-ben most japán szakemberek által kigondolt interaktív élmények sora várja a családokat, melyek fókuszában a kreativitás, a csapatmunka és a szabadgondolkodás áll. Olyan izgalmas című programokat kínálnak, mint az egyensúlyérzéket és kombinatorikát fejlesztő Zsenik ugróiskolája vagy a térérzéket és együttműködést serkentő Óriáslabdák zenekara. A nyitva tartásról és árakról ide kattintva olvashat bővebben.