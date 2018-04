Új lombkorona tanösvény várja a kirándulókat Ipolytarnócon

Izgalmas élményelemekkel bővítette az Ipolytarnóci Ősmaradványok turisztikai kínálatát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: az ősállatokat hologramokkal vetítik ki az ősi lábnyomoknál, megújult a lombkorona tanösvény, és készült egy mobilalkalmazás, amelynek útvonal-ajánlóival az egész nemzeti parkot végigtúrázhatjuk.

Megújult a lombkorona tanösvény

Április végén új nyomvonalon, új élményelemekkel nyílik meg újra a lombkorona tanösvény a kirándulók előtt. A fák lombjai között végigfutó sétány az elmúlt hetekben új tartószerkezetet kapott, így a nyomvonala is módosult, amely új lehetőségeket kínál a terület természeti értékeinek a felfedezésére. A megújult tanösvény külön jegy mellett a bemutatóhely látogatási idejében használható.

Hologramos vetítésen elevenednek meg az ősállatok

Az Ipolytarnóci Ősmaradványoknál az egyik leglátványosabb program eddig is a geológiai tanösvénylátogatás végén várta a vendégeket. A túrát ugyanis egy 3D-s vetítés zárta, ahol egyenként mutatták be azokat az állatokat, amelyek lábnyomai láthatóak. Idén azonban megújították a lábnyomos részen található bemutatót. Az új hologramos animáció segítségével az állatokat életnagyságban és azon a helyen mutatják be, ahol a vulkáni katasztrófa idején voltak. Így a sokszáz lábnyom gazdái könnyebben beazonosíthatóak, az életnagyságú animáció pedig segít abban is, hogy jobban el tudjuk képzelni a mozgásukat, viselkedésüket.

Mobil applikációra került a tanösvényhálózat

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság GUIDE@HAND alkalmazása tavaly ősszel jelent meg, amely a kirándulókat segíti a terület önálló felfedezésében és akár hosszabb túrák tervezésében is. De az is jó dolog, hogy az applikáció offline is használható – a terület ugyanis a magyar-szlovák határon található, ahol sem a magyarországi, sem a szlovák hálózatok nem elérhetőek. Az alkalmazás telefonokra, tabletekre letölthető térképszelvényeket és egyenként letölthető túraútvonalakat kínál, miközben útjuk során a túrázók fotókat, feljegyzéseket vagy akár videókat készíthetnek vele anélkül, hogy kilépnének az alkalmazásból.

Az applikáció nemcsak az Ipolytarnóci Ősmaradványok felfedezéséhez nyújt segítséget, több nógrádi tanösvény túravezetője is elérhető az alkalmazásban. A terv ugyanis az, hogy a Novohrad-Nógrád Geopark egyik legfontosabb bemutatóhelyeként a határon átnyúló geopark teljes turisztikai kínálatát bemutathassák Ipolytarnócon, és akár egy több napos geoturisztikai élménycsomagot adjanak a Nógrád megyébe látogatóknak.

