Ötven büfékocsi települ ki a Kincsem Parkba május első hétvégéjén

Fél év alatt 20 új food truck csatlakozott a Magyar Street Food Egyesülethez, ezekkel együtt összesen 150 ​ellenőrzött minőségű büfékocsit tartanak számon az országban - olvasható a Food Truck Show szervezői által küldött közleményben. A május eleji rendezvényen összesen 50 autó kínálatát lehet majd végigkóstolni a Kincsem Parkban.

A legújabb truck-ok különböző országok nemzeti ételeivel bővítik a palettát: a Nata portugál pastes-t, a Bao Box ázsiai gőzölt tésztát, a Food Maffia pedig jellegzetes kubai szendvicseket készít. A változatos alapanyagokból készülő ételek mellett kézműves szörpökkel, sörökkel, pálinkákkal és borokkal olthatják majd szomjukat a vendégek. Az új kocsik is csatlakoznak a szervezet műanyagmentes mozgalmához, miszerint csak lebomló eszközöket használnak a csomagoláshoz és tálaláshoz a rendezvényeken.

A Food Truck Show gasztro-kiállítása mellett május 4. és 6. között ló- és agárversenyeket, családi programokat is szerveznek. Így aztán nemcsak hajtogatni, de eregetni is lehet majd papírsárkányokat, miközben lesz bábszínház, számos készségfejlesztő gyerekprogram és koncert is. A rendezvényhez idén a Night Ride nevű biciklis felvonulás is csatlakozik, így akik biciklivel érkeznek a Kincsem Parkba fél áron válthatnak belépőt a rendezvényre. A belépőért 18 év alatt nem kell fizetni, a felnőttektől a helyszínen 1000, elővételben 900 forintot kérnek el. A rendezvényről bővebben az esemény Facebook-oldalán olvashatnak.