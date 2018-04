Retro sétán utazhat vissza a 70-es, 80-as évekbe Szentendrén

Ha leküzdhetetlen nosztalgiát érez a letűnt 70-es és 80-as évek iránt, avagy szeretné megismertetni gyermekeivel, unokáival ezt az életérzést, akkor április 29-én Szentendrén a helye.

Mi már jártunk Szentendrén a Retro Design Centerben, és nagyon élveztük az időutazást: annyi ismerős tárgy van itt gyerekkorunkból, hogy nem győztünk álmélkodni. Most ezzel összefüggésben a Szentendrei Sörmajális során egy retro sétára is sor kerül majd, mely érinti a múzeumot is.

Tudta, hogy Szentendre első híres protokoll vendégei Tito és Kádár János felesége volt, majd ettől kezdve számtalan illusztris vendég tett látogatást a városban? És arról már hallott, hogy a nyolcvanas évek végén csak a Pest-megyei Pincegazdaság szentendrei egysége gyártotta a Márka üditőt?

Ezen a sétán minden ilyen és ehhez hasonló - a korszakkal kapcsolatos releváns - információt megosztanak az érdeklődőkkel. Találkozó a Tourinform iroda előtt (Dumtsa Jenő utca 22.). A sétára a korlátozott létszám miatt előre kell regisztráni. Bővebb információt ezzel kapcsolatban a közösségi oldalon talál.