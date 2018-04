Ingyenes nyílt nap a Gyermekvasúton és az Óbudai buszgarázsban is!

2018. április 14-én, szombaton 10 és 17 óra között nyílt napot tartanak a Gyermekvasút járműtelepén, ahol az érdeklődők megtekinthetik többek között a ritkábban forgalomba kerülő járműveket is, az Óbudai autóbuszgarázsban pedig veterán oldalkocsival is motorozhatnak. A két eseményt nosztalgiajárat köti majd össze.

Ami Hűvösvölgyet illeti, bemutatják munka közben hazánk egyetlen keskeny-nyomközű fordítókorongját, és a látogatók bepillanthatnak a kisvasút műszaki bázisára is.

Déltől a hűvösvölgyi járműtelepen megtekinthetőek az elmúlt évben felújított járművek, délután pedig közlekedni fog az életnagyságú Lego-mozdony, melyen februárban már utazhattak a gyerkőcök.

További részleteket az esemény közösségi oldalán talál.

Mindeközben Óbudán is családi napot tartanak, ahol akár autóbuszt is vezethetnek az érdeklődők, erre és telephely-, illetve műhelylátogatásra előzetesen regisztrálni kell. Itt toboroznak majd gyermekvasutasokat is. Mint az esemény közösségi oldaláról kiderül, a regisztrációk a BKV Zrt. hivatalos oldalán lesznek elérhetőek hamarosan.