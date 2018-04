Minden gyerek itt akar nyaralni: a Symphony of the Seas családi lakosztálya

Higgye el, nem túlzunk: gyakorlatilag egy vidámparkban szállnak meg azok, akik csemetéikkel a Symphony of the Seas fedélzetén nyaralnak. A vizes és száraz szórakozás legváltozatosabb formáival üthetik el az időt, a családi lakosztályok megtervezésése pedig különösen nagy figyelmet fordítottak a dizájnerek. Mutatjuk!

Mint hírül adtuk, újabb rekorder született az óceánjáró luxushajók kategóriájában: a Symphony of the seas névre keresztelt úszó élményparkot a minap tették vízre, és aki fel szeretne rá szállni, Barcelonába kell mennie. Ha a hajó sehol nem kötne ki, akkor sem unatkozna itt senki. Nem is kérdés, hogy a világ legnagyobb óceánjáróján van a legnagyobb hajócsúszda is: az Ultimate Abyss-ben ("Utánozhatatlan mélység") belül izgalmas élményvilágítással felszerelt csúszdán döngethetünk lefelé – jó pár emeletnyi magasságból. A FlowRider nevű medencében folyamatosan jönnek a tökéletes hullámok, úgyhogy csak kitartás kérdése, ki meddig csiszolja szörftudását. A The Perfect Storm („A tökéletes vihar") nevű hármas óriáscsúszdán egymással is megmérkőzhetnek a családtagok, és ha már harc, ne aprózzák el: a PlanetZ-ben sötétben világító környezetben vívhatnak egymással lézerharcot, ezenkívül pedig csúszhatnak kötélpályán, vagy sziklamászófalon gyakorolhatnak. Unalmas a nyár, a tenger és a medencék látványa? Könnyedén megfeledkezhetnek minderről, akik inkább jégkorcsolyát húznak.

A hajót tematikus részekre osztották, és mindegyiknél gondoltak a gyerkőcökre is. A Boardwalk („Parti sétány") területen például klasszikus, régi körhintán fordulhatnak, és ugyanitt egy szuper cukorbabolt is található: több mint 160 ízt próbálhatnak ki (kis fejszámlálás: napi huszonhármat kell megkóstolni ahhoz, hogy egy egyhetes nyaralás végére mindegyiken túllegyünk). A helyi Central Park-ban (nem a New York-iban, ha esetleg a számok alapján azt hinné, tévedtünk) tizenkétezer valódi fa között sétálhatunk.

Azok a gyerekek, akiket már átitatott a technológia és a jövő varázsa, imádni fogják a Bionic Bar-t, ahol robotok keverik az italokat, és a zongoralépcsőt, mely valóban zenél a lépcsőfokok fehér és fekete részeire lépve.

És akkor még egy szót sem szóltunk a családi lakosztályról!

Kezdjük először is azzal, hogyan készültek. Mint a főtervező elmondta, a hajótársaság kérése az volt, hogy a családi lakrészek legyenek „meghökkentőek és őrültek". Az egyedi, innovatív megoldások kieszelése során csakis a maximális családi élményt tartották szem előtt. Kiindulópontjuk a csúszda volt, mely a Royal Caribbean elnök-vezérigazgatójának, Michael Bayley-nek a fejéből pattant ki – ezt már mint kész tényt adta a megbízással együtt át a tervezőknek.

A családbarát lakosztályok angol elnevezése Ultimate, ami nagyjából annyit tesz, hogy semmivel sem überelhető. És valóban: minden adott, hogy a szülők és gyerekek minőségi időt töltsenek együtt. A 125 négyzetméteres komplexumban még egy beltéri csúszda is helyet kapott. Mozizni a 85"-os képátmérőjű 3D HD tévén tudnak, az élmény fokozására pedig pattogatott kukoricát is autentikusan készíthet a család – ugyanis van ilyen masina is a lakosztályban! A közel húsz négyzetméteres teraszon egy jacuzzi, egy függő mászóka és egy pingpongasztal is elfért, de ha mégis inkább bent mérkőznének a családtagok, akkor akad itt egy léghokiasztal is. Szerintünk a legeredetibb azonban a földtől mennyezetig érő Lego fal – kizárt, hogy ne ragadna le előtte időről-időről a család bármelyik tagja, anyát is beleértve.

A lakosztály két hálószobájában összesen nyolc vendég fér el, ráadásul a gyerekek egyik helyről a másikra egy alagúton juthatnak át. A tervezők arra is ügyeltek, hogy legyenek intimebb kuckók, ahol feltöltődhet, akinek egy kis időre elege van a családjából. A luxusélményt teljessé a Királyi Dzsinn névre keresztelt inas teszi, aki a lakosztályban élők minden kívánságát igyekszik teljesíteni.

Gyerekprogramok

A hajón minden korosztálynak speciális programokat kínálnak. A fél-másfél éves korosztálynak szüleikkel közös fejlesztő foglalkozásokon, a másfél-hároméveseknek pedig 45 perces interaktív játszóházi programokon vehetnek részt. A három és öt év közötti gyerkőcök "Kis tudós" oklevelet szerezhetnek nekik való tudományos kísérletekkel játszva, a hat és nyolc év közötti kis "Felfedezőknek" tematikus bulikat rendeznek. A kilenc és tizenegy év közötti korosztálynak pedig olyan foglalkozásokkal készültek a hajón, amivel ismét menő lesz a tanulás a szemükben.

Nem feledkeztek meg a tinikről és a húszas éveikben járó fiatalokról sem: csoportos játék- és sportprogramokkal üthetik el az időt, és persze a bulik sem maradnak el a fedélzeten.

