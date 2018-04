Meseösvény nyílt a Soproni Parkerdőben

Új érdekességgel csalogatja a természetbe a családokat a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., amely március végén adta át a Boszorkány tanösvényt a Soproni Parkerdőben - írja oldalán a soproni Cyberpress.

A Károly-magaslati parkolótól – a Lővér Kalandpark melletti úttól – induló, nyolc állomásból álló meseösvény egészen a Kőhalmy Vadászati Múzeumig vezeti a gyerekeket. A tanösvényen egy térkép segítségével eredhetnek a gyerekek a helyi legendák és boszorkány történetek nyomába, az egyes állomásokon pedig pecséteket gyűjthetnek a végállomáson kapható jutalomért cserében.

A 900 méteres meseösvényt Ábrahám Zsuzsanna óvodapedagógus tervezte, és az egyik soproni mese, a Kecske – patak boszorkánylegendája adta hozzá az ötletet. A célja az volt, hogy a gyerekek ne csak a legismertebb népszokásokat, de a helyi legendákat is megismerjék. Ennek a legendának a története pedig mostantól a meseösvény különböző játékok közötti ügyességi feladatok közben elevenedik meg. A Soproni Parkerdőben egyébként a most átadott Boszorkány tanösvény mellett hamarosan egy erdei szálláshelyet és egy lombkorona tanösvényt is kialakítanak - teszi hozzá a Cyberpress, amelynek oldalán további fotókat is lehet találni a bejárható meseösvényről.