Nyuszikereséssel nyit újra a Vasúttörténeti Park

Idén április 1-jétől egészen október végéig várja a látogatókat Európa legnagyobb interaktív vasúti élményparkja, a Vasúttörténeti Park! A szezon április 2-án, hétfőn a húsvéti tojásvadászok kedvenc eseményével, a Húsvéti Nyuszikereséssel indul, ahol a számtalan kézműves- és hagyományőrző program mellett koncert és bábelőadás várja a családokat.

Lehetőség lesz tojást festeni, nemezelni, gyertyát önteni, vagy megfonni a húsvéti kosarat is, amibe később a sok-sok csoki vagy festett tojás kerülhet. A kicsiket állatsimogatóval is várják, ahol megismerhetik a háztáji kis- és nagyállatokat, sőt a bátrabbak meg is simogathatják őket. A kézműves programok és arcfestés mellett a szervezők Húsvéti Nyuszikereső játékkal várják a gyerekeket: részt vehet az ajándéksorsoláson az, aki az összes eldugott tapsifüles rejtekhelyét felleli, és begyűjti az összes pecsétet is.

A húsvéti ünnepséget gyerekekből álló fúvószenekar nyitja meg, a nap végéig kitartó jó hangulatról pedig a Katáng zenekar 12.30-kor kezdődő fellépése, illetve az Ákom-Bákom bábszínház 15.30-kor kezdődő előadása, hagyományőrző néptáncbemutató és egy bűvészshow gondoskodik. Természetesen lehetőség lesz kipróbálni a mindig népszerű hajtányozást, a kerti vasutazást, a lóvasutat és a sínautót is, vagy akár egy nagy mozdonyon is lehet utazni.

A rendezvény 10 és 18 óra között várja a látogatókat.