Ingyen mehet március 15-én a huszárokkal teli szentendrei skanzenbe

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén ismét huszárokkal népesül be a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Ha nem is az egész hosszú hétvégén, de március 15-én mindenki ingyen sétálhat a huszárok között.

Tavaly ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját a szentendrei skanzen, amely az idei nemzeti ünnepen is olyan bátor ifjakat vár portái közé, akik hajlandóak alávetni magukat az igazi huszárpróbáknak, miközben a huszártáborban azt is megismerhetik, milyen volt a katonaélet. Utóbbi helyen ugyanis a Hagyaték Lovas Egyesület tart majd lovas díszbemutatót és kiképzést, de a huszárok viseletéről és fegyvereiről is tartanak majd bemutatókat.

Lesz terepasztal hadművelet ólomkatonákkal, de a látogatók részesei lehetnek az újoncozásnak is, amely ezúttal huszártiszttel és zenekarral felszerelt verbuválást jelent majd. Mindeközben szinte egész nap szólnak a katonabúcsúztató dalok, és bizony lesznek akik a verbunkost ropják majd. A huszáröltözethez mindenki maga készítheti el huszárcsákóját és fakardját, de megvarrhatja zászlóját vagy saját kokárdáját is. A pártás és paszományos reformkori divatbemutató mellett a Magyar Bajusz Társaság bajusztörténettel, hagyományos beretválással és bajuszpödrés bemutatóval készül az ünnepre. De akit sokkal inkább a reformkori gasztronómia érdekel, az sem fog éhen maradni, kóstolhat majd márczafánkot, mézeshuszárt és tükrös szívet is. A programokról bővebben a szabadtéri múzeum oldalán olvashat.